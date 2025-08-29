Cumhurbaşkanı Erdoğan, Savarona Yatını Ziyaret Etti

GENÇLERE MAVİ VATAN ANLATILIYOR

Türkiye, gençlere Mavi Vatan’ı tanıtmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan Programı’na katıldı. Programa katıldığı sırada konuşan Erdoğan, “milli savunma sanayii” konusunun önemine vurgu yaptı. Program çerçevesinde, milli uçak gemisinin test rampasının son modül kaynağını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı, ardından işçilerle birlikte hatıra fotoğrafı çekildi.

BİRLİKTE PAZARLARIZ

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu tarafından milli uçak gemisinin maketi hediye edilen Erdoğan, şu şekilde konuştu: “Bunun inşallah bir büyüğünü bu tersanemizde inşa edeceğiz ve böylece çok daha farklı bir konuma sıçramış olacağız. Gerek komutanlarımızla gerek mimar ve mühendislerimizle beraber durmak yok, yola devam diyeceğiz.”

EMİNE ERDOĞAN’A KAMPANA TAKDİMİ

İstanbul Tersane Komutanı Tümamiral Recep Erdinç Yetkin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte programa katılan Emine Erdoğan’a simgesel TCG Savarona gemi kampanasını takdim etti. Emine Erdoğan’ın, denizcilikte devlet büyükleri ve komutanların gemiye giriş ve çıkışlarında selamlamak için kullanılan silistre düdüğü figürlü kolye taşıdığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığının rengi olan beyaz kıyafet giydiği dikkat çekti.

SAVARONA YATINI ZİYARET

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra eşi Emine Erdoğan ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca restore edilerek donanmaya kazandırılan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi mirası Savarona yatını ziyaret etti. Yatta görevli subaylar, Erdoğan çiftini silistre düdüğü çalarak karşıladı. Emine Erdoğan da boynundaki silistre düdüğünü çalarak karşılık verdi.