Cumhurbaşkanı Erdoğan, Savarona’yı gezdi

TÜRKİYE’DEN MAVİ VATAN’A DESTEK

Türkiye, genç nesillere Mavi Vatan’ın önemini anlatmayı sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanlığı İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda gerçekleştirilen TEKNOFEST Mavi Vatan Programı’na katıldı. Burada yaptığı konuşmada, “milli savunma sanayii” konusuna dikkat çekti. Program çerçevesinde, milli uçak gemisinin test rampasının son modül kaynağını gerçekleştiren Erdoğan, ardından işçilerle beraber hatıra fotoğrafı çektirdi.

BİRLİKTE DAHA GÜÇLÜ OLACAĞIZ

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu’nun hediye ettiği milli uçak gemisi maketine ilişkin Erdoğan, “Bunun inşallah bir büyüğünü bu tersanemizde inşa edeceğiz ve böylece çok daha farklı bir konuma sıçramış olacağız. Gerek komutanlarımızla gerek mimar ve mühendislerimizle beraber durmak yok, yola devam diyeceğiz” ifadelerini kullandı.

EMİNE ERDOĞAN’A ÖZEL HEDEF

İstanbul Tersane Komutanı Tümamiral Recep Erdinç Yetkin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile programa katılan Emine Erdoğan’a simgesel TCG Savarona gemi kampanası hediye etti. Emine Erdoğan’ın, denizcilikte devlet büyüklerinin ve komutanların gemiye giriş ve çıkışlarında selamlama amacıyla çalınan silistre düdüğü figürlü kolye taşıdığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığının rengi beyaz kıyafet giydiği gözlemlendi.

SAVARONA YATINA ZİYARET

Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca restore edilen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi mirası Savarona yatını ziyaret etti. Yatta görevli subaylar, Erdoğan çiftini silistre düdüğü çalarak karşıladı. Emine Erdoğan da boynundaki silistre düdüğünü çalarak karşılık verdi.