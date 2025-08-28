Cumhurbaşkanı Erdoğan, Savarona’yı ziyaret etti

TÜRKİYE’DEN GENÇLERE MAVİ VATAN VURGUSU

Türkiye, gençlere Mavi Vatan’ı anlatmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanlığı İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda gerçekleştirilen TEKNOFEST Mavi Vatan Programı’na katıldı. Burada konuşan Erdoğan, “milli savunma sanayii” üzerine özel bir vurgu yaptı. Program çerçevesinde, milli uçak gemisinin test rampasının son modül kaynağını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı, ardından işçilerle bir hatıra fotoğrafı çektirdi.

DURMAK YOK, YOLA DEVAM

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu tarafından milli uçak gemisinin maketi Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hediye edildi. Erdoğan, “Bunun inşallah bir büyüğünü bu tersanemizde inşa edeceğiz ve böylece çok daha farklı bir konuma sıçramış olacağız. Gerek komutanlarımızla gerek mimar ve mühendislerimizle beraber durmak yok, yola devam diyeceğiz” şeklinde ifadeler kullandı.

TCG SAVARONA GEMİ KAMPANASI TAKDİMİ

İstanbul Tersane Komutanı Tümamiral Recep Erdinç Yetkin de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile programa katılan Emine Erdoğan’a simgesel TCG Savarona gemi kampanasını takdim etti. Emine Erdoğan’ın, denizcilikte devlet büyüklerini ve komutanları gemiye giriş ve çıkışlarında selamlama amacıyla çalınan silistre düdüğü figürlü kolye taşıdığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığının rengi olan beyaz kıyafet giydiği gözlemlendi.

ATATÜRK’ÜN MİRASI SAVARONA YATI ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra eşi Emine Erdoğan ile birlikte Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca restore edilerek donanmaya kazandırılan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi mirası Savarona yatını ziyarete gitti.

SİLİSTRE DÜDÜĞÜYLE KARŞILAMA

Yatta görevli subaylar, Erdoğan çiftini silistre düdüğü çalarak karşıladı. Emine Erdoğan’da boynundaki silistre düdüğünü çalarak karşılık verdi.