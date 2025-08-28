Cumhurbaşkanı Erdoğan, Savarona’yı ziyaret etti

TÜRKİYE, GENÇLERE MAVİ VATAN’I ANLATILIYOR

Türkiye, gençlere Mavi Vatan’ı aktarmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan Programı’na katıldı. Programda, Cumhurbaşkanı Erdoğan “milli savunma sanayii” üzerinde durarak önemli bilgiler paylaştı. Program çerçevesinde, milli uçak gemisinin test rampasının son modül kaynağını gerçekleştiren Erdoğan, ardından işçilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

YOLA DEVAM MESAJI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, milli uçak gemisinin maketini Erdoğan’a hediye etti. Erdoğan, bu konuda şunları söyledi: “Bunun inşallah bir büyüğünü bu tersanemizde inşa edeceğiz ve böylece çok daha farklı bir konuma sıçramış olacağız. Gerek komutanlarımızla gerek mimar ve mühendislerimizle beraber durmak yok, yola devam diyeceğiz.”

TCG SAVARONA GEMİ KAMPANASI

İstanbul Tersane Komutanı Tümamiral Recep Erdinç Yetkin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile programa katılan Emine Erdoğan’a simgesel TCG Savarona gemi kampanasını takdim etti. Emine Erdoğan’ın, denizcilikte devlet büyüklerini ve komutanları gemiye giriş ve çıkışlarında selamlama amacıyla çalınan silistre düdüğü figürlü kolye taşıdığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığının rengi olan beyaz kıyafet giydiği gözlemlendi.

SAVARONA YATINI ZİYARET

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra eşi Emine Erdoğan ile birlikte, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından restore edilen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi mirası Savarona yatını ziyaret etti. Yatta görevli subaylar, Erdoğan çiftini silistre düdüğü çalarak karşıladı. Emine Erdoğan da boynundaki silistre düdüğünü çalarak karşılık verdi.