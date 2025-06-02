Cumhurbaşkanı Erdoğan: Su Atma Kapasitemizi 438 Tona Yükselttik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun programı kapsamında “Yeşil Vatan Kahramanları Görev Başında” programına katıldı. Etimesgut Havaalanı’nda düzenlenen etkinlikte, orman yangınlarıyla mücadelede son 23 yılda elde edilen ilerlemeleri vurguladı. Erdoğan, iktidarı boyunca yangınlarla mücadelede teknolojik ve lojistik kapasitenin artırıldığını belirtti.

HAVA KAPASİTESİ YÜKSELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına, “Son 23 yılda orman yangınları ile mücadelede önemli aşamalar kat ettik. Hava ve kara gücümüzle, ekipmanlarımızla başarılara imza attık.” şeklinde başladı. Bu süreçte, 2002 yılında 73 ton olan havadan su atma kapasitesinin, bugünkü itibarıyla 27 uçak ve 105 helikopter ile 438 tona ulaştığını ifade etti. Ayrıca, “Arazözlerimiz, ekipmanlarımız yangınlara karşı 7-24 göreve hazır vaziyette bekliyor. Göreve geldiğimizde ilk müdahale aracı yoktu.” dedi. Yangınlarda hava araçlarının daha hızlı su alabilmesi için 4296 yangın göletinin inşa edildiğini belirten Erdoğan, orman teşkilatına 8500 personel kazandırıldığını kaydetti.

AVRUPA’DA YANGINLA MÜCADELEDE BİRİNCİYİZ

Cumhurbaşkanı, orman yangınlarıyla mücadelede kullanılan araç sayısının 1786’ya çıktığını vurgulayarak, “130 bini aşkın orman yangını gönüllümüz yeşil vatan için çalışıyor. Yangınla mücadelede insansız hava aracı kullanımında Avrupa’da birinci, dünyada ikinci ülke konumundayız.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “105 helikopter ve İHA’larla anında müdahale ediyoruz.” dedi.

BELEDİYELERİN BÜTÇE DAĞILIMI ELEŞTİRİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediyelerin reklam ve konser bütçelerinin deprem ve yangın gibi kritik konulara ayırdığı bütçeden daha fazla olmasına tepki göstererek, “Reklama, konsere, eğlenceye veya geziye ayrılan tutarın deprem gibi yangına müdahale gibi kritik kalemlerden katbekat fazla olmasının hiçbir açıklaması olamaz.” şeklinde konuştu. Bu kaynakların etkin ve verimli harcanması gerektiğinin altını çizen Erdoğan, tüm belediyelerin bu konuda hassasiyet göstermesi gerektiğini belirtti.

ORMAN VARLIĞIMIZ BÜYÜYOR

Cumhurbaşkanı, çevre ve doğa koruma çalışmalarında önemli adımlar atıldığını, orman varlıklarının 23.4 milyon hektara ulaştığını ifade etti. Ülkenin yüzde 30’unun ormanlarla kaplı olduğuna dikkat çeken Erdoğan, 2002’den bugüne 7.5 milyardan fazla fidan dikildiğini belirtti. Yangın sonrası zarar gören alanların ağaçlandırılmasının önemli olduğunu vurgularken, bu durumun yanıltıcı algılara neden olabildiğine dikkat çekti.

KREDİ DESTEĞİ AÇIKLANDI

Erdoğan, orman köylülerine destek sağladıklarını, bölgesel kalkınmaya katkıda bulunduklarını ifade etti. 21 yılda orman köylerinde yaşayan 285 bin aileye 35 milyar büyüklüğünde kredi ve hibe sağlandığını aktaran Erdoğan, bu yıl 12 bin aileye katkı verileceğini söyledi. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bu amaçla eylem planları geliştireceğini de sözlerine ekledi.

ORMANLARIMIZ TEHLİKE ALTINDA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yer altı ve üstü kaynaklarının etkin kullanılması gerektiğini vurguladı. Artan sıcaklıkların ve kuraklıkların ormanlar için ciddi tehditler oluşturduğunu belirtirken, “25 Temmuz 2024’te 145 yılın en sıcak gününü geçirdik. Artık daha yıkıcı orman yangınlarıyla mücadele ediyoruz.” dedi. Bu tür bir durumun yerleşim yerlerine zarar verebileceğine ve ekonomik kayıplara yol açabileceğine dikkat çeken Erdoğan, “Eğer hava sıcaklığı çok yüksekse orman yakınlarında, açık alanlarda ateş yakmamanız hayati önemdedir.” uyarısında bulunarak, ihmalin büyük bir ihanet olduğunu söyledi.