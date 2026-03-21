Cumhurbaşkanı Erdoğan Tenzile Erdoğan Hastanesi’nde Ziyaret Gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı’nın ilk gününde memleketi Rize’ye ziyaret gerçekleştirdi. Burada vatandaşlarla buluşan Erdoğan, ardından Güneysu ilçesine geçti. Bu ilçede, annesinin ismini taşıyan Güneysu Tenzile Erdoğan Devlet Hastanesi’nin açılışını yapan Cumhurbaşkanı, burada önemli açıklamalarda bulundu.

HASTANEDE TEDAVİ GÖREN VATANDAŞLARI ZİYARET ETTİ

Açılışın ardından, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile birlikte hastanede tedavi gören vatandaşlarla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastalarla sohbet ederek sağlık personellerinden de hastaların durumları hakkında bilgi aldı. “Senden Allah razı olsun. Sen nasıl bir annenin oğlusun. Allah senden razı olsun.” şeklinde konuşan yaşlı bir kadına, Erdoğan “Beğendin mi burayı?” diye soruşunda, kadın “Çok beğendim.” yanıtını verdi.

ARDA GÜLER FORMASI İSTEĞİNİ KARŞILIKSIZ BIRAKMADI

Erdoğan, Doruk adlı hasta çocuğun sağlık durumu hakkında doktorlar ve ailesinden bilgi aldı. Daha sonra, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’a, Doruk’un Arda Güler’in formasını istediğini iletti. Bakan Bak, bu isteğe karşılık formayı hediye edeceklerini belirtti.

TABLO HEDİYE EDİLDİ

Ziyaret sırasında hastane yönetimi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a kendisinin ve annesinin kara kalemle çizilmiş portresini hediye etti. Erdoğan, hastane çalışanlarıyla hatıra fotoğrafı çektirerek bayramlarını kutladı.