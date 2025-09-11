Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ustaoğlu’na Rozet Taktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi’nde gerçekleşen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısına liderlik etti. Toplantıdan önce, Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’ye katılan Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ve Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan’a rozetlerini taktı.

hasan ustaoğlu’nun geçmişi

1975 yılında Konya’nın Seydişehir ilçesinde dünyaya gelen Hasan Ustaoğlu, 1999 yılında Selçuk Üniversitesi Harita Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından dört yıl bir özel şirkette çalışmalarını sürdürdü. 2004 yılında kendi mühendislik firmasında faaliyet göstermeye başladı. 2010 yılından itibaren CHP’nin ilçe yönetim kurulunda üyelik ve ilçe sekreterliği pozisyonlarını üstlendi. 2014-2019 yerel seçimlerinde CHP’den Seydişehir Belediye Meclis Üyesi olarak görev aldı. 2019 yılında ise Konya Büyükşehir Belediye Meclis üyeliği görevini yürüttü. Son olarak, 31 Mart yerel seçimlerinde CHP’den Seydişehir Belediye Başkanı seçilen Ustaoğlu, AK Parti’ye katılarak yeni bir döneme adım attı. Ustaoğlu’na rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.