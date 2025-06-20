Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vargas’a Forma Verdi

AMİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI’NIN BAŞARISI KUTLANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın Milletler Ligi’nde 6’da 6 yaparak elde ettiği başarıyı kutladı. Ziyarete, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ ile teknik heyet de katıldı. Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi öncesinde Bahçelievler’deki bir otelde gerçekleştirilen kabulde, sporcular ve teknik heyetle tokalaşan Erdoğan, İstanbul’da düzenlenen 2025 Kadınlar FIVB Milletler Ligi’ndeki başarılardan dolayı millilere tebriklerini iletti.

FORMA HEDİYESİ VE TEK DİLİMLE KUTLAMA

Kabul sırasında, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da yer aldı. Milli voleybolcu Melissa Vargas, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a özel bir forma hediye etti. Bu ziyaret, kadının spor alanındaki başarısını ön plana çıkararak, Cumhurbaşkanı’nın desteğini gösteriyor.