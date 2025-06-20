Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vargas’tan Forma Aldı

ERDOĞAN, MİLLİ VOLEYBOL TAKIMINI AĞIRLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın Milletler Ligi’nde gösterdiği olağanüstü performansıyla 6’da 6 yapmasını kutlamak amacıyla bir kabul gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ ve teknik heyet de yer aldı. Bu kabul, Milli Eğitim Bakanlığınca Bahçelievler’deki bir otelde düzenlenen Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi öncesinde yapıldı.

SPORCULARA TEBRİK VE HEDİYE

Kabulün ardından sporcular ve teknik heyetle tokalaşan Erdoğan, İstanbul’da gerçekleştirilen 2025 Kadınlar FIVB Milletler Ligi’ndeki başarılarından dolayı millilere tebriklerini iletti. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın da katıldığı bu özel etkinlikte, milli voleybolcu Melissa Vargas, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a forma hediye etti.