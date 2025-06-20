Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vargas’tan Forma Aldı

cumhurbaskani-erdogan-vargas-tan-forma-aldi

ERDOĞAN, A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI’NILI AĞIRLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa’da 6’da 6 yaparak büyük bir başarı elde eden A Milli Kadın Voleybol Takımı’nı kabul etti. Ziyarette Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ da yer aldı. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak Bahçelievler’deki bir otelde düzenlenen Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi öncesinde gerçekleşen bu toplantıda, sporcular ve teknik heyetle tokalaşan Erdoğan, İstanbul’da düzenlenecek olan 2025 Kadınlar FIVB Milletler Ligi’nde elde edilen başarılarından dolayı millilere tebriklerini sundu.

MELISSA VARGAS FORMAYI HEDİYE ETTİ

Kabulde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da yer aldı. Milli voleybolcu Melissa Vargas, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takıma özel bir forma hediye etti. Bu jest, takımın Cumhurbaşkanı ile olan bağlantısını ve başarılarının toplum üzerindeki etkisini vurguladı.

ÖNEMLİ

Gündem

İran’a İki Hafta Süre Veriyorum

ABD Başkanı Donald Trump, İran ve İsrail arasındaki savaşla ilgili olarak belirsizlik yaşadığını belirtti. Çatışmaların durumu üzerine İran'a iki hafta süre tanıdığını açıkladı.
Gündem

Cenk Tosun İle İki Yıllık Anlaşma

Fenerbahçe'de beklenen performansı sergileyemeyen Cenk Tosun ile ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı. Transfer süreciyle ilgili detaylar merak ediliyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.