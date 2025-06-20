Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vargas’tan Forma Aldı

ERDOĞAN, A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI’NILI AĞIRLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa’da 6’da 6 yaparak büyük bir başarı elde eden A Milli Kadın Voleybol Takımı’nı kabul etti. Ziyarette Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ da yer aldı. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak Bahçelievler’deki bir otelde düzenlenen Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi öncesinde gerçekleşen bu toplantıda, sporcular ve teknik heyetle tokalaşan Erdoğan, İstanbul’da düzenlenecek olan 2025 Kadınlar FIVB Milletler Ligi’nde elde edilen başarılarından dolayı millilere tebriklerini sundu.

MELISSA VARGAS FORMAYI HEDİYE ETTİ

Kabulde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da yer aldı. Milli voleybolcu Melissa Vargas, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takıma özel bir forma hediye etti. Bu jest, takımın Cumhurbaşkanı ile olan bağlantısını ve başarılarının toplum üzerindeki etkisini vurguladı.