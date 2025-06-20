Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vargas’tan Forma Aldı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN MİLLİ VOLEYBOL TAKIMINA TEBRİK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımı’nı, Milletler Ligi’nde 6’da 6 başarısı dolayısıyla kabul etti. Ziyaret sırasında, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ da teknik heyetle birlikte yer aldı. Milli Eğitim Bakanlığınca Bahçelievler’deki bir otelde düzenlenen Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi öncesindeki bu buluşmada, sporcular ve teknik heyetle tokalaşan Erdoğan, takımın İstanbul’un ev sahipliğinde gerçekleştirdiği 2025 Kadınlar FIVB Milletler Ligi’ndeki başarılarından dolayı kendilerine tebriklerini sundu.

MİLLİ VOLEYBOLCU FORMAYI HEDİYE ETTİ

Kabulde ayrıca Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da yer aldı. Milli voleybolcu Melissa Vargas, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir forma hediye ederken, bu an takımın başarısının sembolü olarak öne çıktı.