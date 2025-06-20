Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vargas’tan Forma Aldı

cumhurbaskani-erdogan-vargas-tan-forma-aldi

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN MİLLİ VOLEYBOL TAKIMINA TEBRİK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımı’nı, Milletler Ligi’nde 6’da 6 başarısı dolayısıyla kabul etti. Ziyaret sırasında, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ da teknik heyetle birlikte yer aldı. Milli Eğitim Bakanlığınca Bahçelievler’deki bir otelde düzenlenen Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi öncesindeki bu buluşmada, sporcular ve teknik heyetle tokalaşan Erdoğan, takımın İstanbul’un ev sahipliğinde gerçekleştirdiği 2025 Kadınlar FIVB Milletler Ligi’ndeki başarılarından dolayı kendilerine tebriklerini sundu.

MİLLİ VOLEYBOLCU FORMAYI HEDİYE ETTİ

Kabulde ayrıca Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da yer aldı. Milli voleybolcu Melissa Vargas, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir forma hediye ederken, bu an takımın başarısının sembolü olarak öne çıktı.

ÖNEMLİ

Manşet

Trabzonspor, Wagner Pina İle Anlaştı

Trabzonspor, Wagner Pina ile sözleşme imzalandığını duyurdu.
Gündem

İBB’ye Yönelik Yolsuzluk Soruşturmasında 2 Tutuklama

İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in oğlu ve yeğenine yönelik adli soruşturma kapsamında tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.