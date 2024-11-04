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“Cumhurbaşkanından Zeynep Sönmez’e Tebrik”

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Zeynep Sönmez’in Şampiyonluğu

Meksika’da gerçekleştirilen WTA 250 Merida Open Akron tenis turnuvasında milli sporcumuz Zeynep Sönmez, finalde Amerikalı rakibi Ann Li’yi 6-2, 6-1 mağlup ederek kariyerinin ilk WTA 250 şampiyonluğunu kazanmış bulunuyor.

Cumhurbaşkanı’nın Tebriği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeynep Sönmez’in bu önemli başarısına dair bir açıklama yaptı: “Meksika’da düzenlenen Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası Şampiyonu olan millî tenisçimiz Zeynep Sönmez’i ülkemizi gururlandıran bu büyük başarısı nedeniyle canıgönülden tebrik ediyorum.”

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