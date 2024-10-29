“Cumhuriyet Bayramı Tüm Yurtta Coşkuyla Kutlandı”

CUMHURİYET COŞKUSU HER YERDE YAŞANDI

Her yıl olduğu gibi, yurtta yine bir şenlik havası var. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 101’inci yıldönümü dolayısıyla ülke genelinde sokaklar dolup taştı. İzmir’den Sivas’a, Antalya’dan Samsun’a her noktada Cumhuriyet coşkusu yaşandı. Cumhuriyet’in 101’inci yılı bu şekilde kutlandı. İşte yurttan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı manzaraları.

MUĞLA’DA TÖRENLER DÜZENLENDİ

Muğla’da Cumhuriyet’in 101’inci yılı dolayısıyla çeşitli törenler gerçekleştirildi. Kutlamalarda halk oyunları gösterisi sergilendi.

VAN’DA BISIKLET TURU ETKİNLİĞİ

Van’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın coşkusuyla “Cumhuriyet Bisiklet Turu” etkinliği düzenlendi. Öğretmenler Bisiklet Topluluğu ve Türkiye Spor Yazarları Derneği’nin organize ettiği etkinliğe katılan bisikletseverler, İpekyolu ilçesindeki Atatürk Anadolu Lisesi’nin bahçesinde toplandı. Yaklaşık 50 katılımcı, İskele ve Kale Yolu caddelerini takip ederek Eski Van Şehri’ne kadar pedal çevirdi.

ANTALYA’DA TÖREN YAPILDI

Antalya’da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde Cumhuriyet Caddesi’nde bir tören düzenlendi. Antalya Valisi Hulusi Şahin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, askeri araç üzerinde vatandaşları selamladı.

ARDAHAN’DA KUTLAMALAR YAPILDI

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları dahilinde Ardahan’da Kongre Caddesi üzerinde bir tören gerçekleştirildi. Törende Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek bir konuşma yaptı.

ŞANLIURFA’DA GÖSTERİLER DÜZENLENDİ

Şanlıurfa’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çerçevesinde bir tören düzenlendi. Halk oyunları ekibi, kutlama sırasında gösteri yaptı.

AKSARAY’DA TÖREN DÜZENLENDİ

Cumhuriyet’in kuruluşunun 101. yıl dönümü sebebiyle Aksaray’da da bir tören gerçekleştirildi.

İSTANBUL’DA YÜZLERCE KİŞİ YÜRÜDÜ

İstanbul Pendik’te Cumhuriyet’in 101’inci yılı kutlamaları çerçevesinde bir yürüyüş düzenlendi. Yüzlerce öğrenci ve vatandaşın katılımıyla gerçekleştirilen yürüyüşte 101 metrelik dev Türk bayrağı taşındı. Yürüyüş, Atatürk anıtına çelenk sunumunun hemen ardından başladı. Pendik sahilde yer alan etkinlik alanından başlayan yürüyüşte, öğrenciler ellerinde dev Türk bayrağı taşıdı. Pendik Belediyesi bando takımı marşları eşliğinde ve fener alayıyla yürüyene kalabalığın kutlaması, sahildaki etkinlik alanında son buldu.