Cumhuriyet Halk Partisi Binası Değişti!

DEĞİŞİM SÜRECİ BAŞLADI

Cumhuriyet Halk Partisi’nde İstanbul İl Başkanlığı ile ilgili ilginç bir değişiklik yaşandı. CHP Genel Merkezi tarafından yapılan duyuruda, Sarıyer Seyrantepe’de bulunan mevcut il binasının Genel Başkan Özgür Özel’in çalışma ofisi olarak kullanılacağı ifade edildi. Bunun yanı sıra, İstanbul İl Başkanlığı’nın Bahçelievler İlçe Başkanlığı binasına taşınacağı açıklandı.

YENİ BİNA İÇİN AFİŞ ASILDI

Alınan karara uygun olarak, dün akşam saatlerinde Bahçelievler Barbaros Caddesi üzerinde yer alan binaya “CHP İstanbul İl Başkanlığı” yazılı bir bez afiş asıldı. Sabah saatlerinde, afişin yenilenerek tabelanın tamamını kaplayacak şekilde düzenlendiği görüldü. Diğer taraftan, mahkeme kararı ile İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin’in, polis eşliğinde Seyrantepe’deki eski il binasında güvenlik önlemleri eşliğinde giriş yaptığı bildirildi. CHP Genel Merkezi, bu gelişmeler sonrasında taşınma kararı almıştı.