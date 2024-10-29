Cumhuriyet’i İlan Eden Gece!

CUMHURİYET’İN İLANI

Ulu Önder Atatürk, 28 Ekim 1923 akşamı Çankaya Köşkü’nde, çalışma arkadaşlarıyla birlikte yemek yediği masada Cumhuriyet’in ilanını ilk kez duyurmuştu. Bugün, “En büyük eserim” diye nitelendirdiği Türkiye Cumhuriyeti’nin 101. yılı kutlanıyor.

Ata’ya Uygun Kutlama

Bu özel yıl dönümünde, Atatürk’ün belirttiği gibi; Türkiye Cumhuriyeti, mesut, muvaffak ve muzaffer bir şekilde yoluna devam ediyor. Bu anlamlı gün, Cumhuriyet’in temel değerlerini ve Atatürk’ün ideallerini yeni nesillere aktarmak için önem taşıyor.