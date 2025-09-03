Gündem

“Çuvalı Riva’da Güvenliklere Teslim Ettik.”

cuvali-riva-da-guvenliklere-teslim-ettik

TARAFTARLARIN TEPKİLERİ DEVAM EDİYOR

Trabzonspor camiasında Uğurcan Çakır’ın Galatasaray’a transfer olmasının yarattığı etkiler sürüyor. Çakır’ın 33+3 milyon euro karşılığında Galatasaray’a geçişi, bordo-mavili taraftarların büyük tepkisini çekti. Transfer iddialarının dolaşıma girmesiyle birlikte birçok taraftar, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde toplanarak yönetimi ve Uğurcan Çakır’ı protesto etti.

DOLAR DOLU ÇUVAL TEPKİ OLARAK BIRAKILDI

Son olarak bir grup Trabzonsporlu taraftar, gece saatlerinde Riva’daki Milli Takım Tesisleri’ne, üzerinde Uğurcan Çakır’ın fotoğrafı bulunan dolar dolu bir çuval bıraktı. Sosyal medya hesapları aracılığıyla yapılan paylaşımda, “Çuvalı Riva’da güvenliklere teslim ettik. Antrenmandan sonra alırsın.” mesajı verildi.

ÖNEMLİ

Gündem

Balık Fiyatlarında Keskin Artış Var

Sinop'ta 1 Eylül'de av yasağının bitmesiyle denize açılan balıkçılar, bekledikleri verimi alamadan geri döndü.
Gündem

Teknofest İstanbul Kayıtları Açıldı

Atatürk Havalimanı'nda 17-21 Eylül'de gerçekleştirilecek TEKNOFEST İstanbul için ziyaretçi kayıtları açıldı. Etkinlik, teknoloji ve havacılığa meraklıları ücretsiz olarak bekliyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.