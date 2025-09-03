TARAFTARLARIN TEPKİLERİ DEVAM EDİYOR

Trabzonspor camiasında Uğurcan Çakır’ın Galatasaray’a transfer olmasının yarattığı etkiler sürüyor. Çakır’ın 33+3 milyon euro karşılığında Galatasaray’a geçişi, bordo-mavili taraftarların büyük tepkisini çekti. Transfer iddialarının dolaşıma girmesiyle birlikte birçok taraftar, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde toplanarak yönetimi ve Uğurcan Çakır’ı protesto etti.

DOLAR DOLU ÇUVAL TEPKİ OLARAK BIRAKILDI

Son olarak bir grup Trabzonsporlu taraftar, gece saatlerinde Riva’daki Milli Takım Tesisleri’ne, üzerinde Uğurcan Çakır’ın fotoğrafı bulunan dolar dolu bir çuval bıraktı. Sosyal medya hesapları aracılığıyla yapılan paylaşımda, “Çuvalı Riva’da güvenliklere teslim ettik. Antrenmandan sonra alırsın.” mesajı verildi.