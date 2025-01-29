CW Enerji’den 7.5 Milyon Dolarlık Anlaşma

ŞİRKETTEN YENİ SÖZLEŞME HABERİ

CW Enerji, yurtiçindeki bir müşterisi ile önemli bir anlaşma gerçekleştirdi ve toplam değeri 7,5 milyon dolar olan bir sözleşme imzaladı. Şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklamada, “Şirketimiz ile yurt içerisinde yerleşik bir müşterimiz arasında, güneş enerjisi paneli satışı konusunda KDV hariç 7.565.346,00 USD (YediMilyonBeşYüzAltmışBeşBinÜçYüzKırkAltıAmerikanDoları) (Bu tutar TCMB Döviz alış USD/TL kuru ile KDV hariç toplam 270.066.208,44 TL’dir) tutarlı bir sözleşme imzalanmıştır” ifadelerini kullandı.

ÜRÜNLERİN TESLİMATI PLANLANIYOR

Anlaşmaya konu olan ürünlerin teslimatının ise 2025 yılı son çeyreğinde tamamlanması hedefleniyor. Bu önemli gelişme, CW Enerji’nin güneş enerjisi sektöründeki yerini güçlendirecek ve büyüme hedeflerine katkı sağlayacak.