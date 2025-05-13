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D-100’de Hafif Ticari Araç Yangını

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İSTANBUL’DA YANGIN PANİĞİ

İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde D-100 Karayolu’nda seyir halindeki bir hafif ticari araçta çıkan yangın büyük bir korkuya yol açtı. Olay, saat 17.00’de Küçükçekmece yönünde gerçekleşti.

SOĞUKKANLILIKLA DURDURDU

Seyir halindeyken aracının motor kısmından dumanlar yükseldiğini gören sürücü, soğukkanlı bir şekilde aracını emniyet şeridine çekti. Kısa bir süre sonra motor bölümü alev almaya başladı.

ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Olayı gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirerek hızlı bir şekilde yardım istedi. İtfaiye ekipleri olay yerine ulaşarak yangına müdahale etti ve kontrol altına aldı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı, ancak araç kullanılamaz hale geldi. Yangının nedenine dair inceleme başlatıldı.

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