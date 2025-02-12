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D-100 Karayolu’nda Kamyonet Devrildi

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KAZA FATİH MAHALLESİ’NDE MEYDANA GELDİ

Bugün sabah saatlerinde Fatih Mahallesi bölgesinde D-100 Karayolu üzerinde bir kaza gerçekleşti. İddiaya göre, Ankara yönünde giden bir kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi yüzünden devrildi.

Kaza ihbarının ardından, olay yerine hızla polis ekipleri gönderildi. Polis, çevrede güvenlik önlemlerini artırarak D-100 Karayolu’nu trafiğe kapattı. Takla atan kamyonet, vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı ve yolun temizlenmesinin ardından, trafik akışı normale döndü.

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