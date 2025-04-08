D.A., Kundaklama Sırasında Kendini Yaktı

Olayın Gelişimi

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesindeki Tecde Mahallesi’nde yer alan bir iş yerinde, daha önce burada çalışmış olan ve iş yeri sahibi ile aralarında sorun bulunan İ.N.A. ile D.A. tarafından kundaklama girişimi gerçekleştirildi. İki şüpheli, iş yerine yanıcı madde dökerek ateşe vermeye çalıştı. Bu esnada D.A., alevlerin etkisiyle yaralandı. Olayın ardından durumu bildiren kişiler sayesinde polis ve itfaiye ekipleri hemen olay yerine intikal etti.

İşlem Süreci

Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi ile büyümeden kontrol altına alınıp söndürüldü. D.A., kendi imkanlarıyla hastaneye gitmeyi başardı. Olayın ardından hem D.A. hem de İ.N.A. gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak geniş çaplı bir inceleme sürmektedir.