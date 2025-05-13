D. De Gea, L. Yerine Gelecek!

Fenerbahçe, YENİ SEZON KADRO PLANLAMASINA HIZ VERDİ

Fenerbahçe, yeni sezon için kadro planlamasını hızlandırıyor ve kaleci pozisyonunda büyük bir değişim yaşanıyor. Sarı-lacivertli takım, istikrarsız bir performans sergileyen Dominik Livakovic ile yollarını ayırma kararı aldı. Hırvat kaleciye İspanya’dan kulüplerin talip olması bekleniyor. Fenerbahçe’nin listesinde ise futbol dünyasının efsanevi isimlerinden biri olan David De Gea yer alıyor. Bu gelişmeler taraftarlar arasında büyük bir heyecan oluşturdu.

YENİ GÖRÜŞMELER VE TRANSFER İHTİMALLERİ

Sabah gazetesinin haberine göre, Fenerbahçe’nin 2023 yılında 6.65 milyon euro bonservis bedeli ile Dinamo Zagreb’den transfer ettiği Dominik Livakovic, sezon sonunda takımdan ayrılma ihtimali taşıyor. Hırvat kalecinin La Liga’dan iki ciddi talip olduğu belirtiliyor. Livakovic’in de İspanya’da oynamaya sıcak baktığı ifade ediliyor. Fenerbahçe, 3 yıllık sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki kaleci için 10 milyon euro bonservis talep ediyor. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 31 maçta 37 gol yiyen Livakovic’in, Trabzonspor karşılaşmasındaki olaylar sonrası yaşadığı sıkıntılar, ayrılık kararını daha da hızlandırmış olabilir.