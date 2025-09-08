D. S. E: Üzgünüz, gerçekten çok yakındık!

ŞAMPİYONLUK YOLUNDA HER ŞEYİ DENEDİLER

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın başantrenörü Daniele Santarelli, elde ettikleri gümüş madalyanın ardından yaptığı açıklamada, bugün kazanmak için her türlü çabayı gösterdiklerini belirtti. Dünyanın önde gelen takımlarından İtalya’ya karşı mücadele verdiklerini aktaran Santarelli, “Bu maçı kazanabileceğimize gerçekten inanmıştım. Belki de bu yüzden üzgünüz çünkü çok yakındık.” ifadesini kullandı.

GURURUN VE DESTEĞİN ÖNEMİ

Yaptıklarıyla gurur duyması gerektiğini düşünen Santarelli, “Bence onlar bizi yenmek için çok mücadele ettiler. Bazı anlarda onları gerçekten çok zor durumda bıraktık.” şeklinde konuştu. Takımı ve ekibiyle olan gururunu vurgulayan Santarelli, “Herkes bize inandı, bizi destekledi. Bugün bence mutlu olabilirler.” diyerek, destek verenlere teşekkür etti.