D. Santarelli: Üzgünüm, çok yakındık!

GÜMÜŞ MADALYA VE MÜCADELE RUHU

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın başantrenörü Daniele Santarelli, takımının gümüş madalya elde etmesinin ardından yaptığı değerlendirmelerde, bu başarı için her şeyi denediklerini dile getirdi. Santarelli, “Dünyanın en iyi takımlarından biri olan İtalya’yı yenmek için mücadele ettik,” diyerek performanslarına olan inancını vurguladı.

YAKIN BİR GALİBİYET ŞANSI

Santarelli, bu maçı kazanabileceklerine gerçekten inandığını belirterek, bu yüzden üzgün olduklarını ifade etti. “Belki de bu yüzden üzgünüz çünkü çok yakındık,” diyen Santarelli, takımın gösterdiği çabaya ve elde edilen başarıya duyduğu gururu dile getirdi. “Bence onlar bizi yenmek için çok mücadele ettiler. Bazı anlarda onları gerçekten çok zor durumda bıraktık,” şeklinde konuştu.

DESTEK VE GURUR

Takım oyuncuları ve ekibiyle olan gururunu paylaşan Santarelli, “Herkes bize inandı, bizi destekledi. Bugün bence mutlu olabilirler,” şeklinde duygularını aktardı. Bu sözler, takımın kazandığı gümüş madalyanın ne kadar değerli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.