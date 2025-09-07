D. Santarelli: Üzgünüz, çok yakındık!

BAŞANRENTÖR SANTARELLİ’NİN AÇIKLAMALARI

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın başantrenörü Daniele Santarelli, kazandıkları gümüş madalyanın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu. Takımının bugün kazanmak için her türlü çabayı gösterdiğini belirtti. “Dünyanın en iyi takımlarından biri olan İtalya’yı yenmek için mücadele ettik.” diyen Santarelli, “Bu maçı kazanabileceğimize gerçekten inanmıştım. Belki de bu yüzden üzgünüz çünkü çok yakındık. Yaptıklarımızla gurur duymamız gerektiğini düşünüyorum.” şeklinde konuştu.

OYUNCULARLA GURUR DUYUYOR

Santarelli, takımının gösterdiği performansla ilgili olarak, “Bence onlar bizi yenmek için çok mücadele ettiler. Bazı anlarda onları gerçekten çok zor durumda bıraktık.” ifadelerini kullandı. Takımına ve ekibine olan gururunu dile getiren başantrenör, “Herkes bize inandı, bizi destekledi. Bugün bence mutlu olabilirler.” dedi.