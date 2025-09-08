Spor

D. Santarelli: Üzgünüz, çok yakındık!

d-santarelli-uzgunuz-cok-yakindik

MÜCADELE VE ÜZÜNTÜ

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, takımlarının gümüş madalya kazanmalarının ardından basına açıklamalarda bulundu. Açıklamalarında, bugün kazanmak için her şeyi denediklerini belirtti. Santarelli, dünyanın en iyi takımlarından biri olan İtalya’yı yenme noktasında büyük bir çaba sarf ettiklerini vurguladı. “Bu maçı kazanabileceğimize gerçekten inanmıştım. Belki de bu yüzden üzgünüz çünkü çok yakındık” ifadelerini kullandı.

GURUR VE DESTEK

Santarelli, gösterdikleri performanstan dolayı gurur duymaları gerektiğini düşündüğünü dile getirerek, “Bence onlar bizi yenmek için çok mücadele ettiler. Bazı anlarda onları gerçekten çok zor durumda bıraktık” şeklinde konuştu. Oyuncularına ve ekibine duyduğu gururu ifade eden Santarelli, “Herkes bize inandı, bizi destekledi. Bugün bence mutlu olabilirler” dedi.

ÖNEMLİ

Gündem

“Mahkeme Kapılarından İkbal Koltuğu Dilenemez!”

Hürriyet gazetesi yazarından Abdulkadir Selvi, CHP'deki gelişmeleri eleştirerek, Gürsel Tekin'in kayyum atanmasına ve Kılıçdaroğlu'nun olası dönüşüne sert yorumlar yaptı.
Gündem

Galatasaray, Osimhen’den Barış Alper’i Seçti

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Dünya Kupası Elemeleri'nde sakatlanan Victor Osimhen ile ilgili son kararını açıkladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.