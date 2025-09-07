D. Santarelli: Üzgünüz, Yakın Geldik!

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI’NIN BAŞANTRENÖRÜNDEN AÇIKLAMALAR

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın başantrenörü Daniele Santarelli, gümüş madalya kazanmalarının ardından bir muhabire yaptığı açıklamada, kazanmak için her şeyi denediklerini aktardı. Dünyanın önde gelen takımlarından olan İtalya’yı mağlup etmek amacıyla mücadele ettiklerini belirten Santarelli, “Bu maçı kazanabileceğimize gerçekten inanmıştım. Belki de bu yüzden üzgünüz çünkü çok yakındık.” ifadelerini kullandı.

GURUR VE DESTEK VURGUSU

Yaptıkları ile gurur duyulması gereken bir durum olduğunu düşünen Santarelli, “Onlar bizi yenmek için çok mücadele ettiler. Bazı anlarda onları gerçekten çok zor durumda bıraktık.” dedi. Takımının oyuncularıyla ve ekibiyle olan gururunu dile getiren Santarelli, “Herkes bize inandı, bizi destekledi. Bugün bence mutlu olabilirler.” şeklinde konuştu.