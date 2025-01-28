d-smart-ta-brezilya-ve-arjantin-ligleri

D-SMART’IN SPOR İÇERİKLERİ

D-Smart, her alanda dünyanın en önemli spor müsabakalarını izleyicilere sunmaya devam ediyor. Brezilya ve Arjantin liglerinin heyecan dolu maçları ile İspanya Basketbol Ligi’nin süregelen karşılaşmaları, bu haftaya ayrı bir renk katıyor. D-Smart’ın spor kanallarında bu hafta, Brezilya Ligi, Arjantin Ligi ve İspanya Basketbol Ligi’nden devam eden maçlar canlı olarak sporseverleri karşılıyor.

EĞLENCELİ PROGRAM SEÇENEKLERİ

D-Smart, canlı karşılaşmaların yanı sıra, çeşitli konseptlerdeki programlarıyla da dikkat çekiyor. ‘’Bol’ca Futbol’’ programında haftanın maçları detaylı bir şekilde analiz edilirken, ‘’Çifte Şans’’ programı yarış pistini ve futbol sahasını bir araya getirerek bahis severler için vazgeçilmez oluyor. ‘’90’lar Futbol Smart’’ ise doksanlarda popüler olan şarkılarla futbolu birleştirip kullanıcılarına eğlenceli anlar sunuyor.

KANALDAKİ CANLI MAÇLAR

SALı gece 01.15’te Arjantin Apertura’da Rosario Central-Lanus maçı canlı yayınlanacak. Ardından 01.30’da Brezilya Paulista’dan Palmeiras-Bragantino karşılaşması izleyicilerle buluşacak. Çarşamba günü de sabah saatlerinde 00.30’da Brezilya Paulista’dan Sao Bernardo-Santos maçı, 01.15’te ise Arjantin Apertura’daki Union Santa Fe-Boca Juniors maçı canlı olarak yayınlanacak. Günün ilerleyen saatlerinde ise 01.45’te Ponte Preta-Corinthians ve 03.30’da River Plate-Instituto karşılaşmaları sporseverlere sunulacak.

HAFTANIN ÖNE ÇIKAN MAÇLARI

Perşembe gece 01.15’te Arjantin Apertura’daki Racing Club-Belgrano maçı, ardından Cuma akşamı 20.00’de Çifte Şans programı canlı yayınlanacak. Cumartesi gününde 22.00’de Brezilya Paulista’da Portuguese-Botafogo maçı ve gece 00.30’da Corinthians-Noroeste maçı yer alıyor. Pazar günü ise 14.30’da İspanya Basketbol Ligi’nde Unicaja-Baskonia maçı ve 19.00’da Barcelona-Manresa karşılaşmaları ekranlara gelecek. Akşam 20.30’da ise Real Madrid-Joventut maçı canlı olarak gösterilecek.

PAZARTESİ YAYINLARI

Pazartesi 20.00’de Bol’ca Futbol programı yayınlanırken, gece 01.15’te Arjantin Apertura’daki Estudiantes-Racing Club karşılaşması canlı olarak ekranlara gelecek. D-Smart, spor tutkunları için çeşitli içerikleri ve canlı yayınlarıyla sporseverlerin ilgisini çeken bir platform olmaya devam ediyor.