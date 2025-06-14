D8 Ülkeleriyle 126,6 Milyar Dolar Ticaret

GELİŞEN 8 ÜLKE TEŞKİLATI İLE BÖLGESEL İŞBİRLİĞİ GÜÇLENİYOR

Türkiye’nin 1997 yılında kuruluşunu başlattığı Gelişen 8 Ülke (D8) Teşkilatı, Ankara’nın liderliği sayesinde bölgesel işbirliğini dünya çapında stratejik ortaklıklara dönüştürüyor. İlkeleri ve kapsadığı coğrafyayla küresel bir yapı haline gelen D8 Teşkilatı, milyarlarca dolarlık ticaret hacmiyle yükselen bir ekonomik blok oluşturdu.

ÜYE ÜLKELERİN SAYISI VE HEDEFLERİ

Teşkilatın 9 üyesi bulunuyor; Türkiye’nin yanı sıra Bangladeş, Mısır, Endonezya, İran, Malezya, Nijerya, Pakistan ve geçen yıl Kahire’de 11. Zirve Toplantısı’nda üye olarak kabul edilen Azerbaycan yer alıyor. Tarihsel ve kültürel bağlara sahip bu ülkeler arasında ekonomik işbirliğini artırmayı hedefleyen teşkilat, ticaret, sanayi, teknoloji ve ulaştırma gibi alanlarda yeni fırsatlar yaratma çabası içinde.

TİCARET HACMİ VE VERİLERİ

Türkiye’nin D8 Teşkilatı üyesi ülkelerle yaptığı ticaret, işbirliği anlaşmaları ve ortak projelerle ivme kazandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2020-2024 döneminde Türkiye, bu ülkelere toplam 60,7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi ve aynı dönemde 65,9 milyar dolarlık mal alımı yaptı. Böylece, Türkiye ile teşkilat üyesi ülkeler arasındaki 5 yıllık toplam ticaret hacmi 126,6 milyar doları buldu. Bu dönemde en fazla ihracat yapılan ülkenin Mısır olduğu belirtildi; Türkiye, bu ülkeye 19,7 milyar dolarlık ihracat yaparken, ithalatı ise 14,5 milyar dolarda gerçekleştirdi.

MISIR İLE TICARET FAZLASI

Türkiye, Mısır, İran, Azerbaycan, Pakistan ve Nijerya ile gerçekleştirdiği ticarette dış ticaret fazlası elde etti. Mısır ile olan ticarette bu fazla 5,2 milyar dolar, İran ile 2,5 milyar dolar, Azerbaycan ile 7,6 milyar dolar, Pakistan ile 1,8 milyar dolar ve Nijerya ile yaklaşık 3 milyar dolar olarak hesaplandı. Bu yıl Ocak-Nisan döneminde D8 üyesi ülkelere toplam 4,1 milyar dolarlık ihracat yapıldı, bu ülkelerden ise 5,4 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirildi.

ENDONEZYA İLE SAVUNMA SANAYİSİ ANLAŞMASI

Türkiye, D8 ülkeleri ile savunma sanayisi, tarım ve enerji gibi çeşitli alanlarda ortak çalışmalara sahip. Geçtiğimiz günlerde Türkiye ile Endonezya arasında yapılan anlaşmayla, Türk Havacılık Uzay Sanayii tarafından geliştirilen milli muharip uçak KAAN’ın 48 adet üretilmesi ve bu ülkeye ihraç edilmesi konusunda önemli bir adım atıldı. Bu anlaşma, Türkiye’nin yerli savunma sanayisindeki gelişimini gözler önüne sererken, Endonezya’nın yerel yeteneklerinden de faydalanılması bekleniyor. Ayrıca Türkiye ile Endonezya, afet ve acil durum yönetimi alanında işbirliği yapılmasına yönelik mutabakat zaptı da imzaladı.

MISIR İLE TEKNOLOJİ İŞBİRLİĞİ

Türkiye, D8 üyesi Mısır ile geçen yıl imzalanan mutabakat zaptıyla önemli işbirlikleri gerçekleştirmeyi planlıyor. Bu çerçevede iki ülke, demir yolu ve tarım sektörlerindeki işbirliğini artırmaya odaklanıyor. Ayrıca HAVELSAN ile Mısır’daki Arap Endüstri Organizasyonu bünyesindeki Kadir Fabrikası arasında, Türk tarafı teknik ve lisans desteği sağlayarak insansız kara araçları üretimi adına bir anlaşma da gerçekleştirildi.

ENERJİ ALANINDA KIYMETLİ ANLAŞMALAR

Türkiye ve İran arasında özellikle enerji alanında önemli işbirlikleri mevcut. Bu yılın başında Türkmenistan doğal gazını İran üzerinden Türkiye’ye taşıyan yeni bir anlaşma devreye girdi. Bu anlaşma ile Türkiye’nin enerji arz güvenliği pekiştirilmiş oldu. Türkiye ile Azerbaycan arasında ise 2024’te doğal gaz alanında işbirliği anlaşması onaylandı. Anlaşma, doğal gaz alımı, satımı ve transitine dair işbirliklerini kuvvetlendirmeyi hedefliyor. Malezya, Nijerya ve Pakistan gibi ülkelerde de inşaat sektörüne malzeme ve teknoloji desteği sağlanıyor.