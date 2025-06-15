D8 Ülkeleriyle 126,6 Milyar Dolar Ticaret

GELİŞEN 8 ÜLKE TEŞKİLATI’NIN STRATEJİK DÖNÜŞÜMÜ

Türkiye’nin 1997’de kurduğu Gelişen 8 Ülke (D8) Teşkilatı, Ankara’nın öncülüğünde bölgesel işbirliğini uluslararası düzeyde stratejik ortaklıklara dönüştürüyor. İlkeleri ve kapsadığı coğrafi alanla hızla küresel bir yapı haline gelen D8, milyarlarca doları bulan ticaret hacmiyle artan bir ekonomik güç oluşturdu.

ÜYE ÜLKELERİN ANALİZİ

D8 Teşkilatı, Türkiye’nin yanı sıra Bangladeş, Mısır, Endonezya, İran, Malezya, Nijerya, Pakistan ve geçen yıl Mısır’ın başkenti Kahire’de düzenlenen 11. Zirve Toplantısı’nda üye kabul edilen Azerbaycan ile birlikte toplamda 9 üyeden oluşuyor. Bu ülkeler arasındaki tarihsel ve kültürel bağların güçlendirilmesi amacıyla ekonomik işbirliğini artırmayı hedefleyen teşkilat, ticaret, sanayi, teknoloji ve ulaştırma gibi çeşitli alanlarda yeni fırsatlar sunmak için çalışmalarını sürdürüyor.

İHRACAT VE İTHALAT RAKAMLARI

Türkiye’nin D8 üyesi ülkelerle olan ticareti, işbirliği anlaşmaları ve ortak projelerle ivme kazandı. 2020-2024 dönemini kapsayan 5 yılda Türkiye, bu ülkelere toplamda 60,7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi ve bu ülkelerden 65,9 milyar dolarlık mal aldı. Böylece D8 üyesi ülkelerle 5 yıllık toplam ticaret hacmi 126,6 milyar dolara ulaştı. Bu süreçte Türkiye, Mısır’a en fazla ihracatı yaparak 19,7 milyar dolarlık ihracata karşılık 14,5 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirdi ve Türkiye-Mısır dış ticaret hacmi 34,3 milyar dolara çıktı.

DÖNEMSEL TİCARET VERİLERİ

Bu yılın ocak-nisan döneminde D8 Teşkilatı üyesi ülkelere toplam 4,1 milyar dolarlık ihracat yapıldı, bu ülkelerden ise 5,4 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirildi. Böylece söz konusu dönem içinde bu ülkelerle toplam 9,5 milyar dolarlık bir ticaret hacmi elde edildi.

ENDONEZYA İLE SAVUNMA İŞBİRLİĞİ

Türkiye, D8 ülkeleriyle savunma sanayisi, tarım ve enerji gibi pek çok alanda ortak çalışmalara imza atıyor. Son olarak Türkiye ile Endonezya arasında yapılan anlaşma ile Türk Havacılık Uzay Sanayii tarafından geliştirilen KAAN isimli milli muharip uçağın yurt içinde 48 adet üretilerek Endonezya’ya ihraç edilmesi sağlandı. Bu anlaşma çerçevesinde Endonezya’nın yerel kabiliyetlerinden de yararlanılması bekleniyor.

MISIR İLE STRATEJİK İŞBİRLİĞİ

D8 üyesi Mısır ile geçen yıl imzalanan 17 mutabakat zaptıyla Türkiye, iki ülke arasında işbirliklerini artırmayı hedefliyor. Özellikle demir yolu ve tarım sektörlerinde işbirliğini güçlendirme, ayrıca sağlık ve enerji alanındaki ortak çalışmaları geliştirmek için adımlar atılıyor. Ayrıca, HAVELSAN ile Mısır’daki Kadir Fabrikası arasında insansız kara araçlarının üretimi için anlaşma imzalandı.

ENERJİ ALANINDAKİ İŞBİRLİKLERİ

Türkiye ile İran arasındaki işbirlikleri enerji alanında dikkat çekiyor. Yeni anlaşmalar, Türkmenistan tarafından sağlanan doğal gazın swap yöntemiyle Türkiye’ye ulaştırılmasına olanak tanıyor. Ayrıca, Türkiye ile Azerbaycan arasında çeşitli alanlarda anlaşmalar imzalandı. 2024’te imzalanacak doğal gaz işbirliği anlaşmasının, taraflar arası işbirliklerini geliştirmesi öngörülüyor.

İNŞAAT SEKTÖRÜNE DESTEK

Türkiye’nin D8 Teşkilatı üyesi ülkelerle 2020-2024 dönemindeki dış ticaret verileri, bu ülkelerdeki inşaat sektörünün altyapı projelerine malzeme ve teknoloji desteği sağlandığını gösteriyor. Bu süreç içinde çeşitli ülkelerle ticaret hacminin artırılması amacıyla daha fazla işbirliği hedefleniyor.