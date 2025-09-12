DAEŞ’e Yönelik Operasyonlar Devam Ediyor

DAEŞ OPERASYONLARI DEVAM EDİYOR

Terör örgütü DAEŞ’e karşı operasyonlar sürüyor. Son bir hafta içerisinde İzmir, Ankara, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Antalya, Aydın, Bolu, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Hakkari, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Mersin, Niğde, Ordu, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Van ve Yozgat’ta örgüt üyelerine yönelik yoğun baskınlar yapıldı.

161 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, bu baskınlar sırasında terör örgütü bünyesinde faaliyet gösteren ve örgüte finansal destek sağladığı belirlenen 161 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. Operasyonlar kapsamında ayrıca ruhsatsız tabancalar, ruhsatsız av tüfekleri ve çok sayıda doküman ile dijital materyal ele geçirildi. Bakan Yerlikaya, operasyonlarla ilgili “Cumhuriyet başsavcılıklarımızı, EGM TEM Daire Başkanlığımızı, İstihbarat Başkanlığımızı, MİT mensuplarımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi ve polislerimizi tebrik ediyorum.” açıklamasını yaptı.