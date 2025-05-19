PROGRAMIN YAPILDIĞI YERİN ÖNEMİ

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Şırnak Gabar’da bir etkinlik gerçekleştirildi. Bu programa Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve birçok milletvekili katıldı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, programda yaptığı açıklamada, “Acının, korkunun, şiddetin, ölümün kol gezdiği dağların etekleri burası. 85 milyonun bir ve beraber olmasını hedefleyen Terörsüz Türkiye hedefimizde burada artık petrol kuyuları var.” ifadelerini kullandı.

KARDEŞLİK VURGUSU

Numan Kurtulmuş, “Artık bu dağlarda korku değil, ölüm değil, kurşunlar değil, bu dağlarda kardeşlik türküleri söylenecek.” şeklinde konuşarak, terörle mücadelede büyük bir gayret gösteren kahramanları minnetle andıklarını belirtti. Kurtulmuş, güvenlik güçlerinin gayretleri olmasaydı, bu bölgelerde petrol kuyularının açılmasının mümkün olamayacağını vurguladı.

TERÖRLE MÜCADELEDE YENİ DÖNEM

TBMM Başkanı, “Artık bu ülkenin hiçbir ferdi dağa çıkmayacağı gibi hiçbir ferdi de terörle mücadelede şehit olmayacaktır.” diyerek, ülke genelinde terörle mücadelede gelinen noktayı ve geleceğe olan inancı ortaya koydu.