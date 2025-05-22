Daio Paper, Türkiye’de Evyap’a geçti

DÜNYA ÇAPINDA HİJYEN ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNDE BİR DEĞİŞİM YAŞANIYOR

Dünya genelinde hijyen ürünleri alanında lider firmalardan biri olan Japon merkezli Daio Paper, Türkiye’deki operasyonlarına son verme kararı aldı. Şirket, 2020 yılında Ülker Ailesi’ne ait Komili ve diğer hijyen markalarını 26,4 milyon dolarlık bir anlaşma ile bünyesine katarak Türkiye pazarına girmişti. Ancak zorlu ekonomik koşullar ve küresel gelişmeler, Japon markasını Türkiye’den çekilme kararı almaya zorladı. Daio Paper’ın Türkiye’deki yan kuruluşu Elleair International Turkey, bu stratejik karar dahilinde Evyap Holding’e devredildi. Satış süreci, Mart ayında kamuoyuna duyurulmuş ve gerekli resmi onayların alınmasının ardından tamamlanmıştı.

Daio Paper tarafından yapılan açıklamada, bu kararın arkasında pandeminin küresel etkileri, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın tedarik zincirlerine olan olumsuz yansımaları, Türkiye’deki yüksek enflasyon oranı ve sektördeki artan rekabetin bulunduğu belirtildi. Şirket, bu faktörlerin birleşiminin, Türkiye pazarında sürdürülebilir bir operasyon yürütmeyi zorlaştırdığını ifade etti.

KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİ ARTIK EVYAP’TA

Daio Paper, Türkiye’deki kişisel bakım ürünleri üretimini resmen Evyap Holding’e devretti. Bebek bezi, hijyenik ped ve ıslak mendil gibi ürünlerle Türkiye pazarına giriş yapan şirket, bu alandaki tüm üretim ve dağıtım sorumluluğunu artık yerli firma Evyap’a devretmiş oldu. Şirket yetkilileri, bu kararın yalnızca Türkiye özelinde değil, küresel ölçekteki yeniden yapılanma planlarının bir parçası olduğunu vurguladı. Amaçlarının, finansal yapıyı güçlendirmek ve uzun vadede şirket değerini artırmak olduğu ifade edildi.

1943 yılında Tokyo’da kurulan Daio Paper, sadece hijyen ürünleri ile değil, kağıt üretimi, ambalaj, lojistik, ormancılık ve mühendislik gibi birçok alanda güçlü bir varlığa sahip. Yıllık 4 milyar doları aşan cirosuyla dünya çapında saygın bir konumda bulunan şirket, yaklaşık 15 bin kişiye istihdam sağlıyor. Gazete ve baskı kağıdından ambalaj kartonuna, bebek bezinden ıslak mendile kadar geniş bir ürün yelpazesi sunan Daio Paper, kişisel bakım ürünleri alanında da uluslararası tanınan markalara sahip.