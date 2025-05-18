Dalgalı Emtia Piyasaları, Altın Üzdü

Emtia piyasalarında, ABD ile Çin arasında yapılan 90 günlük gümrük tarifesi indirimi geçici bir rahatlama sağlasa da, küresel para politikalarındaki belirsizlikler ve güçlenen dolar endeksi nedeniyle yön bulmakta güçlük çekiliyor. Bu durum, altın başta olmak üzere pek çok değerli metalin haftayı değer kaybıyla kapatmasına neden oldu. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, para politikası stratejisinin gözden geçirileceğini ifade ederken, kalıcı arz şoklarının yaşanabileceği hususunda yatırımcıları uyardı. Bu gelişmeler sonucunda yatırımcılar, Fed’in ilk faiz indirimini eylül ayına erteleyeceğini fiyatlamaya başladı. Böylece faiz getirisi olmayan altına olan talep zayıflıyor. Altının ons fiyatı, ABD-Çin arasındaki gerginliğin düşmesiyle azalan güvenli liman talebi ve güçlü doların etkisiyle 3 bin 200 dolara kadar gerileyerek, 11 Kasım 2024’ten bu yana en kötü haftalık performansını gösterdi. Haftalık olarak altın yüzde 2,7, platin yüzde 0,8, paladyum yüzde 1,6 ve gümüş yüzde 1,4 değer kaybetti.

BAKIRDA DÜŞÜŞ, ALÜMİNYUMDA ARTIŞ

Baz metaller açısından ise durum karışık. Ticaret savaşlarının geçici olarak azalması, küresel büyüme beklentilerini desteklese de özellikle Trump’ın yeniden ithalat tarifesi tehdidi ve yüksek stok seviyeleri fiyatları baskıladı. Chicago Ticaret Borsası’nda yılbaşından bu yana yüzde 81 artan bakır stokları, fiyatların düşmesine yol açtı. Haftalık bazda kurşun yüzde 1, çinko yüzde 1,3 ve alüminyum yüzde 2,4 değer kazanırken, bakır yüzde 1,3 ve nikel yüzde 1,6 oranında değer kaybetti.

PETROL YÜKSELDİ, DOĞALGAZ SERT DÜŞTÜ

Petrol fiyatları, ticaret gerginliğinin azalması ve küresel büyüme umuduyla ikinci haftayı yükselişle tamamladı. Brent petrol yüzde 1,8 değer kazanırken, doğal gaz haftanın en sert kaybını yüzde 12,4 düşüşle yaşadı.

TARIM EMTİALARINDA BUĞDAY ÖNE ÇIKTI

Tarım emtialarında arz-talep dengeleri ve ihracat haberleri ile karışık bir seyir izlendi. Mısır ve Rusya’nın buğday ticaretinde ortak komite kurma kararı, Karadeniz bölgesindeki arz dengeleri açısından dikkat çekti. Haftalık bazda buğday yüzde 0,6, pirinç yüzde 0,8 değer kazanırken, soya fasulyesi yüzde 0,1, mısır ise yüzde 1,5 oranında düştü.

KAKAO REKOR KIRDI

Kakaoda ise rekolte düşüşü, kuraklık ve lojistik sorunlar fiyatları yükseltti. Kakaonun ton başına fiyatı haftayı yüzde 18,9 artışla tamamlarken, kahve yüzde 5,7, pamuk yüzde 2,2 ve şeker yüzde 1,2 oranında geriledi.