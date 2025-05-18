Dalgalı Emtia Piyasası, Haftalık Düşüşler

Emtia piyasaları, ABD ile Çin arasında 90 gün boyunca geçerli olacak gümrük tarifesi indiriminin sağladığı geçici rahatlama ile birlikte, küresel para politikalarındaki belirsizlikler ve güçlenen dolar endeksi nedeniyle yön bulmakta zorlandı. Bu gelişmeler sonucunda, altın başta olmak üzere birçok değerli metal, hafta boyunca değer kaybı yaşadı. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, para politikası stratejisinin gözden geçirileceğini belirtti ve “daha kalıcı arz şoklarının yaşanabileceği” konusunda uyardı. Yatırımcılar, Fed’in ilk faiz indirimini eylül ayına erteleyeceğini fiyatlamaya başladı. Bu durum, faiz getirisi olmayan altın talebini zayıflattı. Altının ons fiyatı, ABD-Çin arasındaki tansiyonun düşmesiyle azalan güvenli liman talebi ve güçlenen doların etkisiyle 3 bin 200 dolara kadar gerileyerek, 11 Kasım 2024 tarihinden bu yana en kötü haftalık performansını sergiledi. Haftalık bazda altın yüzde 2,7, platin yüzde 0,8, paladyum yüzde 1,6 ve gümüş yüzde 1,4 değer kaybetti.

BAKIRDA DÜŞÜŞ, ALÜMİNYUMDA ARTIŞ

Baz metaller cephesinde durum karışıktı. Ticaret savaşlarının geçici bir şekilde yatışması, küresel büyüme beklentilerini desteklese de, özellikle Trump’ın yeniden ithalat tarifesi tehdidi ve yüksek stok seviyeleri fiyatları olumsuz etkiledi. Chicago Ticaret Borsası’nda yılbaşından bu yana yüzde 81 artış gösteren bakır stokları, fiyatların gerilemesine neden oldu. Haftalık bazda kurşun yüzde 1, çinko yüzde 1,3 ve alüminyum yüzde 2,4 değer kazanırken, bakır yüzde 1,3 ve nikel yüzde 1,6 oranında değer kaybetti.

PETROL YÜKSELDİ, DOĞALGAZ SERT DÜŞTÜ

Petrol fiyatları, ticaret gerginliğinin hafiflemesi ve küresel büyüme umuduyla ikinci haftayı da artışla kapattı. Brent petrol yüzde 1,8 değer kazanırken, doğal gaz yüzde 12,4 düşüşle haftanın en büyük kaybını yaşadı.

TARIM EMTİALARINDA BUĞDAY ÖNE ÇIKTI

Tarım emtiaları, arz-talep dengeleri ve ihracat haberleri ile karışık bir seyir izledi. Mısır ve Rusya’nın buğday ticaretinde oluşturduğu ortak komite kararı, Karadeniz bölgesindeki arz dengeleri açısından dikkate değer bir gelişme oldu. Haftalık bazda buğday yüzde 0,6, pirinç yüzde 0,8 değer kazanırken, soya fasulyesi yüzde 0,1, mısır ise yüzde 1,5 oranında değer kaybetti.

KAKAO REKOR KIRDI

Kakaoda ise rekolte düşüşü, kuraklık ve lojistik sorunlar fiyatı artırdı. Kakaonun ton başına fiyatı haftayı yüzde 18,9 artışla tamamlarken, kahve yüzde 5,7, pamuk yüzde 2,2 ve şeker yüzde 1,2 oranında geriledi.