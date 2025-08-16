Daltonlar Çetesi İddianamesi Kabul Edildi

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, İstanbul 39. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmiş ve kabul edilmiştir. Haklarında dava açılan toplam 105 sanığın yargılamasına yakın günlerde başlanacağı bekleniyor.

ODAKTAKİ ŞÜPHELİLER VE SUÇ ÖRGÜTÜ

1676 sayfalık iddianamede, 2 kişi “maktul”, 1 kişi “mağdur”, 78 kişi “müşteki” ve 105 kişi “şüpheli” olarak belirtiliyor. Bunlardan 69’u tutuklu, 9’u firari durumdadır. Suç örgütünün tarihi ve yapısının detaylandırıldığı belgede, firari örgüt elebaşı Barış Boyun’un Türkiye’deki faaliyetlerinin sürmesini sağlamak için güvenli bir yönetici kadrosu atadığı aktarılıyor. Silahlı eylem grubunun başında, firari sanık Beratcan Gökdemir bulunuyor. Gökdemir’in “Daltonlar” adını verdikleri bir grubun liderliğini yaptığı bildiriliyor. Bu grup, Boyun’un suç örgütünün ismi altında birçok silahlı eylem, öldürme ve yağma eylemi gerçekleştirmiştir.

GÖKDEMİR’İN FAALİYETLERİ

İddianamede, Rusya’da tutuklu olan Gökdemir’in Mart 2024’te Barış Boyun suç örgütünden ayrıldığı belirtiliyor. Gökdemir’in, bağlı olduğu grup aracılığıyla elde edilen kazançlar ve silahların adil paylaşılmaması sonrasında örgütten bağımsız hareket etmeye karar verdiği ifade ediliyor. “Daltonlar”ın diğer yeraltı suç örgütlerinden çok farklı yapıya sahip olduğu ve üyelerinin 15-20 yaş arası gençlerden oluştuğu tespit ediliyor. Bu gençlerin bilgisayar oyunlarından ve internet dizilerinden etkilenerek suç örgütüne katıldıkları aktarılıyor.

SOSYAL MEDYA DİNAMİKLERİ

Gökdemir’in yanında bazı isimlerin yöneticilik yaptığı iddianamede, örgüt liderine bağlılık ve itaatin ön plana çıktığı, grup üyelerinin sosyal medyada popülaritesini artırarak hayranlık oluşturma çabası içinde olduğunu ifade ediliyor. İddianamede şu bilgilere yer veriliyor: “Sosyal medya platformlarında lüks yaşam tarzını sergileyerek genç nesil üzerinde etkili olmaya çalışıyorlar.” Yurt dışında bulunan örgüt üyeleri, sosyal medya aracılığıyla eriştikleri gençlerle irtibat kurarak İstanbul’daki kıdemli örgüt üyeleriyle bağlantı sağlamaktadır.

CİDDİ CEZA İSTEMİ

İddianamede firari sanıklar Beratcan Gökdemir, Bünyamin Yıkar ve Murat Küçükyavuz ile tutuklu sanıklar Ahmet Mustafa Timo ve Sinan Memi gibi isimler için ağırlaştırılmış müebbet ve çok uzun hapis cezalarının yanı sıra adli para cezaları da talep ediliyor. Bu sanıkların, yönetici konumlarında bulundukları için diğer örgüt üyelerinin gerçekleştirdiği eylemlerden dolayı da sorumlu tutulacağı kaydediliyor.