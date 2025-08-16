Daltonlar Çetesi İddianamesi Kabul Edildi

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, İstanbul 39. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından değerlendirilip kabul edildi. İlerleyen günlerde 105 sanığın yargılanmasına başlanması planlanıyor. İddianamede, 1676 sayfa yer alırken, 2 kişi “maktul”, 1 kişi “mağdur”, 78 kişi “müşteki” ve 105 kişi “şüpheli” olarak belirtiliyor. Bu şüphelilerden 69’u tutuklu, 9’u firari durumdadır.

SUÇ ÖRGÜTÜNÜN YAPISI VE FAALİYETLERİ

İddianamede, suç örgütünün kuruluş süreci ve yapısı ele alınıyor. Firari sanık Barış Boyun’un Türkiye’deki örgüt faaliyetlerini sürdürebilmesi amacıyla farklı alanlarda yöneticiler atadığı, firari sanık Beratcan Gökdemir’in ise örgütün silahlı eylem grubunun liderliğini yaptığı açıklanıyor. Gökdemir, Yenibosna’da faaliyet gösteren “Daltonlar” adlı grubun başında bulunuyor ve bu grup pek çok silahlı saldırı ve yağma eylemi gerçekleştirmiştir. Rusya’da tutuklu olan Gökdemir’in Mart 2024’te Barış Boyun’dan ayrılmış olduğu ve örgütün elebaşı olarak hareket etmeye başladığı iddialar arasında yer alıyor.

DALTONLAR’IN ÖZGÜNLÜKLERİ

İddianamede “Daltonlar” grubunun bilinen yeraltı suç örgütlerinden farklı özelliklere sahip olduğuna dikkat çekiliyor. Örgüt üyeleri genellikle 15-20 yaş aralığındaki gençlerden oluşuyor ve bu gençlerin bilgisayar oyunları ve sokak suçlarını anlatan dizilerden etkilendikleri belirtiliyor. Sosyal medya üzerinden, örgüt liderleri tarafından paylaşılan videolar ve fotoğraflar ile bu gençler üzerinde hayranlık oluşturulmaktadır. “Daltonlar”, ülke içinde “kamikaze dronu” olarak kullanıldığı iddia ediliyor.

İddianamede, firari sanıklar Beratcan Gökdemir, Bünyamin Yıkar ve Murat Küçükyavuz ile tutuklu sanıklar Ahmet Mustafa Timo, Sinan Memi, Murat Özavşar ve Batın Can Gökdemir’e çeşitli suçlamalar yöneltiliyor. Bu suçlamalar arasında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “kasten öldürmeye teşebbüs”, “nitelikli yağma” ve “silahla kasten yaralama” yer alıyor. Bu sanıkların her biri için 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 711 yıldan 1281 yıl 6 ay hapis ile 53 binden 230 bin güne kadar adli para cezası talep ediliyor. Yönetici konumda olmaları nedeniyle diğer örgüt üyelerinin eylemlerinden de sorumlu tutuluyorlar.