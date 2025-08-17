“Daltonlar Çetesi İddianamesi Kabul Edildi.”

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, İstanbul 39. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. 105 sanık hakkında açılacak davanın yargılanmasının ilerleyen günlerde başlayacağı belirtiliyor. İddianame, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanarak 1676 sayfa uzunluğunda hazırlandı. Bu belgede, 2 kişi “maktul”, 1 kişi “mağdur”, 78 kişi “müşteki” ve 105 kişi “şüpheli” olarak tanımlanıyor. Şu an 69’u tutuklu, 9’u firari durumda.

SUÇ ORGANİZASYONUNUN YAPISI

İddianamede, suç örgütünün ortaya çıkışı ve yapısıyla ilgili bilgiler veriliyor. Firari sanık Barış Boyun, Türkiye’deki örgüt faaliyetlerini sürdürmek için çeşitli alanlarda farklı kişi ve grupları yönetici olarak görevlendiriyor. Ayrıca, suç örgütünün silahlı eylem grubunun başında firari sanık Beratcan Gökdemir’in olduğu ifade ediliyor. Gökdemir’in Yenibosna’da faaliyet gösteren “Daltonlar” isimli grubun lideri olduğu ve bu grubun, Barış Boyun suç örgütü adına birçok silahlı saldırı, kasten öldürme ve yağma eylemi gerçekleştirdiği kaydediliyor.

DALTONLAR VE EYLEMLERİ

İddianamede, Gökdemir’in Mart 2024 itibarıyla Barış Boyun suç örgütünden ayrıldığı ve “Daltonlar” adıyla bilinen suç örgütünün yüksek derecede etkin bir lideri olduğu ifade ediliyor. Yapılan çok sayıda saha ve istihbari çalışmalarda Gökdemir’in kendi grubuna bağlı müstahdemlerden elde edilen haksız kazanç ile silahların adil dağıtılmaması sebebiyle Boyun’dan ayrıldığı yönündeki tespitler de belgede yer alıyor. “Daltonlar”ın, kullandıkları yöntemler ve yapılanma açısından diğer yeraltı suç örgütlerinden belirgin şekilde farklılık arzettiği aktarılıyor.

GENÇLER ÜZERİNE KURULAN HAYRANLIK

Gökdemir’in liderliğinde, örgüt içinde yürütülen faaliyetler detaylıca anlatılıyor. Gençlerin, sosyal medya üzerinden apel edilen yaşam tarzlarına ve örgüte hayranlık duygusu beslediği vurgulanıyor. Gökdemir’e bağlı yöneticilerin, genç neslin ilgisini çekmek için lüks yaşam tarzlarına dair videolar paylaştığı düşülüyor. Sosyal medya platformları aracılığıyla, örgüt mensuplarının faaliyetlerinin gençler tarafından nasıl takip edildiği ve yeni üyelerin oluşturulmasında hangi yöntemlerin uygulandığına dair bilgilere yer veriliyor.

CİDDİ CEZA TALEPLERİ

İddianamede, firari sanıklar Beratcan Gökdemir, Bünyamin Yıkar ile Murat Küçükyavuz’un yanı sıra tutuklu sanıklar Ahmet Mustafa Timo ve Sinan Memi için “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs”, “nitelikli yağma” gibi birçok suçtan dolayı ağırlaştırılmış müebbet ve hapis cezası talep ediliyor. İlgili sanıkların, yöneticilik pozisyonlarına bağlı olarak diğer örgüt üyelerinin eylemlerinden de sorumlu tutuldukları kaydediliyor.