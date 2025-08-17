Daltonlar Çetesi İddianamesi Kabul Edildi

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamenin, İstanbul 39. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından onaylandığı belirtildi. Toplamda 105 sanığın dahil olduğu davanın yargılama sürecinin yakın bir tarihte başlaması bekleniyor. İddianamede yer alan verilere göre, 1676 sayfalık dosyada iki kişi “maktul”, bir kişi “mağdur”, 78 kişi “müşteki” ve 69’u tutuklu, 9’u firari olmak üzere toplam 105 kişi “şüpheli” olarak tanımlanıyor.

SUÇ ÖRGÜTÜNÜN YAPISI

İddianamede, suç örgütünün kuruluş süreci ve yapısı hakkında detaylara yer veriliyor. Firari durumda bulunan örgüt elebaşı Barış Boyun’un Türkiye’deki faaliyetlerini sürdürebilmesi için çeşitli alanlarda farklı kişileri yönetici pozisyonlarına atadığı ifade ediliyor. Ayrıca, örgütün silahlı eylem grubunun liderliğini ise firari sanık olan Beratcan Gökdemir’in yaptığı kaydediliyor. Gökdemir’in kontrolündeki “Daltonlar” isimli grubun, Barış Boyun adına çok sayıda silahlı eylem gerçekleştirdiği açıklanıyor.

SUÇ ORGÜTÜNÜN EYLEMLERİ

İddianamede, Rusya’da tutuklu bulunan Gökdemir’in Mart 2024’te Barış Boyun suç örgütününden ayrıldığı ve kendi başına “Daltonlar” örgütünün elebaşı olarak hareket etmeye başladığı bilgisi yer alıyor. Ayrıca, yapılan istihbari çalışmalarda, Gökdemir’in bağlı olduğu örgüt mensupları tarafından gerçekleştirilen eylemlerden elde edilen haksız kazanç ve silahların paylaşımındaki adaletsizlik sebebiyle Boyun’dan ayrıldığına dair tespitlerin bulunduğu kaydediliyor.

GENÇ NESİLİN MİX MEVCUTLARI

İddianamede, “Daltonlar”ın diğer yeraltı suç örgütlerinden farklılıklar taşıdığına dikkat çekiliyor. Gençlerin genellikle 15-20 yaş aralığında seçildiği ve bilgisayar oyunları ile çevrimiçi dizilerden etkilendikleri belirtiliyor. Ayrıca, örgüt liderlerinin sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği paylaşımlarla genç nesil üzerinde bir hayranlık oluşturarak takipçi kazanma çabası içinde oldukları ifade ediliyor.

SUÇLAMALAR VE CEZA İSTEMİ

İddianamede firari sanıklar Beratcan Gökdemir, Bünyamin Yıkar ve Murat Küçükyavuz ile tutuklu sanıklar Ahmet Mustafa Timo ve Sinan Memi gibi isimlere birçok suçlamada bulunuluyor. Bu suçlamalar arasında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs” ve “nitelikli yağma” gibi ağır suçlar yer alıyor. Sanıkların her biri için iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve 711 yıl ile 1281 yıl arasında değişen hapis cezası ile birlikte önemli miktarda adli para cezası talep ediliyor. İddianamede, bu sanıkların yönetici konumunda bulunmaları nedeniyle diğer örgüt üyelerinin eylemlerine de dahil edildikleri vurgulanıyor.