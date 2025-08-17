Daltonlar Çetesi İddianamesi Kabul Edildi

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, İstanbul 39. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından değerlendirilmek üzere kabul edildi. İleriki günlerde 105 sanığın yargılanmasına başlanması bekleniyor. İddianamede, 1676 sayfa boyunca, 2 kişi “maktul”, 1 kişi “mağdur”, 78 kişi “müşteki” ve 69’u tutuklu, 9’u firari 105 kişi “şüpheli” olarak yer alıyor.

SUÇ ÖRGÜTÜNÜN YAPISI AÇIKLANDI

İddianamede, firari örgüt elebaşı Barış Boyun’un Türkiye’deki suç örgütü faaliyetlerini sürdürebilmesi için farklı kişileri yönetici pozisyonlarına atadığı belirtiliyor. Firari sanık Beratcan Gökdemir’in ise örgütün silahlı eylem grubunun lideri olduğu ifade ediliyor. Gökdemir’in başında olduğu ve “Daltonlar” olarak bilinen grup, çeşitli silahlı saldırılar, kasten öldürme ve yağma eylemleri gerçekleştirmiş. İddianamede, Gökdemir’in Mart 2024’te Boyun’dan ayrılıp suç örgütünün lideri olmaya başladığı aktarılıyor.

DALTONLAR’IN FARKLILIĞI VE İŞLEYİŞİ

İddianamede, “Daltonlar”ın tanınan yeraltı suç örgütlerinden farklılık gösterdiği, gençleri üye olarak seçtiği ve bu şahısların bilgisayar oyunları ile sokak suçlarını konu alan dizilerden etkilendiği aktarılıyor. Bu gençlerin sosyal medya üzerinden örgüte bağlandığı ve elebaşına “Abi” gibi hitaplarla bağlılık gösterdiği ifade ediliyor. Örgütün oldukça işlevsel bir iletişim ve bilgi toplama sistemine sahip olduğu vurgulanıyor.

SOSYAL MEDYA ETKİSİ

Örgütün sosyal medyada büyük bir popülarite kazandığı belirtiliyor. İddianamede, “Sosyal medya platformlarında yurt dışında bulunan örgüt elebaşları ve yöneticileri, lüks araçlar ve pahalı kıyafetlerle çekilmiş silahlı paylaşımlar yaparak gençler üzerinde hayranlık oluşturmaya çalışıyor” ifadesine yer veriliyor. Gençlerin eylemsel kabiliyetleri olduğuna dair kanaat oluştuğunda, İstanbul’daki kıdemli örgüt üyeleri ile irtibatları sağlanıyor.

İddianamede belirtilen firari sanıklar Beratcan Gökdemir, Bünyamin Yıkar, Murat Küçükyavuz, tutuklu sanıklar Ahmet Mustafa Timo, Sinan Memi ve diğer sanıkların “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs”, “nitelikli yağma”, “silahla tehdit” gibi suçlardan yargılanması talep ediliyor. Bu sanıkların her biri, yönetici konumları gereği diğer üyelerin eylemlerinden sorumlu tutulmakta. Cezalarının 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, 711’er yıldan 1281 yıl 6’şar ay hapis ve yüksek adli para cezası ile sonuçlanması isteniyor.