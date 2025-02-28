Daltonlar Çetesinin Üyesi Türkiye’ye İade Edildi

MÜHİM GÖZALTILAR

Motosikletli silahlı saldırılar, uyuşturucu ticareti, haraç, gasp ve şiddet olaylarıyla sık sık gündeme gelen Daltonlar isimli organize suç örgütünün önemli üyelerinden Sinan Memi, Polonya’dan Türkiye’ye getirildi. Sinan Memi, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tasarlayarak öldürme, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti, terör örgütü propagandası yapma gibi 10 ayrı suçtan ötürü üç yıl boyunca kırmızı bültenle aranıyordu ve hakkında 20 yakalama emri bulunuyordu.

ZEHİR TACİRİ YAKALANDI

Sinan Memi’nin yanı sıra, uyuşturucu ticareti suçundan 30 yıl hapis cezası verdict olan Atakan Avcı da Bulgaristan’dan Türkiye’ye getirildi.

BAKAN’DAN AÇIKLAMA

Her iki operasyonu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu. Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden “Türk polisinden kaçamazsınız.” notunu paylaşıp, “Aziz milletimizin bilmesini isterim ki hangi büyüklükte olursa olsun, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini tek tek yakalayıp ülkemize geri getireceğiz. Bizden kaçamayacaklar.” ifadelerini kullandı.