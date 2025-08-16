Daltonlar İddianamesi Kabul Edildi: 105 Yargılanacak

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, İstanbul 39. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından onaylandı. Bu durum, haklarında dava açılan toplam 105 sanığın yargılanmasına ileriki günlerde başlanacağı anlamına geliyor. İddianame, 1676 sayfa uzunluğunda olup, 2 kişi “maktul”, 1 kişi “mağdur”, 78 kişi “müşteki” ve 105 kişinin de “şüpheli” olarak tanımlandığı bilgilerini içeriyor. Aralarında 69 tutuklu ve 9 firari bulunan bu sanıkların, suç örgütünün yapısı ve ortaya çıkış süreci detaylı bir şekilde anlatılıyor.

SUÇ ÖRGÜTÜ FAALİYETLERİ

İddianamede, firari örgüt elebaşı Barış Boyun’un, Türkiye’deki suç örgütü faaliyetlerinin sürekliliği için çeşitli kişilerle yönetici pozisyonları oluşturduğu açıklanıyor. Ayrıca, firari sanık Beratcan Gökdemir’in, “Daltonlar” isimli gruba liderlik ettiği ve Barış Boyun’un suç örgütü adına pek çok silahlı saldırı ve yağma eylemi gerçekleştirdiği vurgulanıyor. Gökdemir’in Rusya’da tutuklu olduğu ve Mart 2024’te Boyun’un örgütünden ayrılarak kendi grubunu oluşturduğu belirtiliyor.

GENÇLERİN KATILIMI VE ÖRGÜT YAPISI

Örgütün, gençleri seçme yönteminde belirgin farklar olduğu ifade ediliyor. “Daltonlar”, 15-20 yaş aralığındaki gençlerden oluşturuluyor, bu gençlerin bilgisayar oyunlarından ve sokak suç şebekelerini konu alan dizilerden etkilendikleri tespit ediliyor. Örgüt elebaşı ve yöneticilerine karşı bir bağlılık ve itaat ilişkisi olduğu, bu kişilerin sosyal medya üzerinden paylaşımlarıyla genç nesilde bir hayranlık ve takipçi kazandığı öne sürülüyor.

CEZA İSTEMLERİ

İddianamede, firari sanıklar Beratcan Gökdemir, Bünyamin Yıkar ve Murat Küçükyavuz ile tutuklu sanıklar Ahmet Mustafa Timo, Sinan Memi, ve diğer sanıklara “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “kasten öldürmeye teşebbüs”, “nitelikli yağma” ve çeşitli diğer suçlamalardan dolayı toplamda 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, 711 yıl ile 1281 yıl arasında hapis cezası ve 53 binden 230 bine kadar adli para cezası talep ediliyor. Yönetici konumundaki bu sanıkların, diğer üyelerin eylemlerinden de sorumlu tutulacağı belirtiliyor.