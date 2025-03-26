Danimarka 2026’da Kadınları Askere Alacak

DANİMARKA’DA KADINLAR ZORUNLU ASKERLİK KAPSAMINA ALINIYOR

Danimarka Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Michael Hildgord, “Danimarka Silahlı Kuvvetleri’nin harekete geçirebileceğimiz tüm savaş gücüne ihtiyacı var. Kadınlara yönelik çağrı, en yetenekli ve motive gençleri askere alma kabiliyetimizi artırıyor. Çeşitlilik, sorun çözmeyi güçlendirir ve daha sağlam bir savunma yaratır” şeklinde açıklamalarda bulundu. Bakanlık, bu adımın her kesimden bireyleri orduya katmayı amaçladığını vurguladı. Hildgord’un ifadeleri, cinsiyet ayrımcılığına yer vermeyen bir askerlik sisteminin ülkeye stratejik bir avantaj sağlayacağı inancını dile getiriyor.

PLAN 2026’YA ÇEKİLDİ

Savunma Bakanlığı’nın yaptığı basın açıklamasında, kadınların zorunlu askerliğe alınmasının daha önce 2027’de yapılacağı planlanmıştı. Ancak “tam eşitlik” hedefi doğrultusunda bu tarih öne alınarak ilk askere alma birlikleri 2026’da faaliyete geçecek. Bu hızlandırılmış takvim, Danimarka’nın güvenlik politikalarında aciliyet algısını ve kararlılığını gösteriyor.

DAHA FAZLA ASKER ŞART

Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen, mevcut savunma ve güvenlik politikaları çerçevesinde silahlı kuvvetlerin daha fazla personele ihtiyaç duyduğuna vurgu yaptı. “Mevcut durum, ordumuzun kapasitesini artırmayı zorunlu kılıyor” diyen Poulsen, kadınların sayısının artmasının bu hedefe katkı sağlayacağını dile getirdi. Avrupa’daki güvenlik endişelerinin artması, Danimarka’yı bu yönde adım atmaya sevk eden önemli nedenlerden biri olarak değerlendiriliyor.

SAVUNMA HARCAMALARI ARTACAK, AMA KAYNAK BELİRSİZ

Önceden Başbakan Mette Frederiksen, ülkenin savunma harcamalarını yükselteceğini açıklamıştı. Ancak Frederiksen, bu artışın “zor ve pahalı” olacağını ifade etmiş ve gerekli finansmanın nereden sağlanacağının henüz kesin olmadığını belirtmişti. Kadınların askere alınması, ordunun insan gücünü artırmayı hedeflese de, bu süreçteki bütçe planlamasının nasıl şekilleneceği belirsizliğini koruyor.

DANİMARKA’NIN YENİ ASKERİ VİZYONU

Bu karar, Danimarka’yı Norveç ve İsveç’in ardından kadınları zorunlu askerliğe dâhil eden üçüncü Avrupa ülkesi haline getirecek. Ülke, mevcut 4 aylık askerlik süresini 11 aya çıkararak erkekler ve kadınlar için daha kapsamlı bir hizmet dönemi uygulamayı planlıyor. NATO’nun savunma harcamalarını yıllık GSYİH’nın yüzde 2’sine çıkarma hedefini karşılamaya çalışan Danimarka, önümüzdeki beş yılda bütçesini yaklaşık 6 milyar dolar artırmayı goşruyor.