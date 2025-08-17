Danimarka Başbakanı Frederiksen, Netanyahu’yu eleştirdi

DANİMARKA BAŞBAKANI’NDAN İSRAİL AÇIKLAMASI

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları ve o bölgedeki savaş durumuna dair önemli açıklamalarda bulundu. Danimarka medyasına yaptığı açıklamada, “(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu bir problem haline geldi” ifadelerini kullanan Frederiksen, ülkesinin Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı süresince İsrail’e karşı baskıları artırma çabasında olacağını duyurdu. Uzun zamandır İsrail’in yanında durduklarını belirten Danimarkalı lider, bu desteği sürdürmeye kararlı olduklarını fakat İsrail’in Netanyahu olmadan daha iyi bir konumda olacağını vurguladı.

BASKILAR ARTTIRILACAK

Frederiksen, “İsrail’e uygulanan baskıları arttırmak isteyen ülkelerden biriyiz ama henüz diğer AB üyelerinin desteğini kazanamadık” diyerek, Danimarka’nın ticaret ve araştırma alanındaki yaptırımlarını değerlendirdi. Başbakan, “Siyasal baskının yanı sıra İsrailli yerleşimcilere ya da bakanlara ve hatta İsrail’in geneline yönelik yaptırımlar düşünüyorum. Henüz hiçbir şeyi göz ardı etmiyoruz. Rusya konusunda olduğu gibi, yaptırımları en büyük etkiyi oluşturacağına inandığımız alanları hedef alacak şekilde tasarlıyoruz” şeklinde konuştu.

GAZZE’DEKİ KRİZİN CİDDİYETİ

Gazze Şeridi’ndeki insani krize de değinen Frederiksen, İsrail’in devam eden saldırılarını ve bölgedeki açlığı silah olarak kullanmasını “Kesinlikle korkunç ve tam bir felaket” olarak nitelendirdi. Danimarka’nın İskandinav komşuları ve diğer Avrupa ülkeleriyle Filistin devletini tanıma konusunda ortak bir karar alıp almayacaklarına dair sorulara yanıt vererek, “Hamas, gelecekteki Filistin devletinin topraklarının çoğunluğunu kontrol ettiği sürece böyle bir şey yapmayı düşünmüyoruz. Danimarka Hamas’ı ödüllendirmek istemiyor” dedi.