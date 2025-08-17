Danimarka Başbakanı Frederiksen, Netanyahu’yu eleştirdi

DANİMARKA BAŞBAKANI’NIN AÇIKLAMALARI

Danimarka’nın Başbakanı Mette Frederiksen, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları ve bölgedeki savaş hakkında önemli açıklamalar yaptı. Danimarka basınına verdiği demeçte, “(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu bir problem haline geldi” sözleriyle, Danimarka’nın Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı döneminde İsrail’e yönelik baskıların artırılmasına yönelik çabalarını sürdüreceğini belirtti. Frederiksen, ülkesinin uzun bir süre boyunca İsrail’in destekçisi olduğunu ve bu desteği devam ettirme kararlılığında olduğunu ifade etti; ancak Netanyahu’nun başında bulunduğu İsrail’in daha iyi bir pozisyonda olabileceğini vurguladı. Ayrıca, mevcut İsrail hükümetinin ülkenin çıkarlarına zıt hareketlerde bulunduğunun altını çizdi ve bunun İsrail halkının meselesi olduğunu dile getirdi.

İSRAİL’E YAPILACAK YAPTIRIMLAR

Frederiksen, İsrail’e uygulanan baskıları artırmak isteyen ülkeler arasında yer aldıklarını, ancak diğer AB üyelerinin henüz desteklerini kazanamadıklarını söyledi. Ticaret ve araştırma alanındaki yaptırımlara da değinen Başbakan, “Siyasal baskının yanı sıra İsrailli yerleşimcilere ya da bakanlara ve hatta İsrail’in geneline yönelik yaptırımlar düşünüyorum. Henüz hiçbir şeyi göz ardı etmiyoruz. Rusya konusundaki gibi, yaptırımları en büyük etkiyi oluşturacağına inandığımız alanları hedef alacak şekilde tasarlıyoruz” şeklinde konuştu.

GAZZE’DEKİ İNSANİ KRİZ HAKKINDAKİ DEĞERLENDİRMELER

Frederiksen, Gazze Şeridi’ndeki insani krize ilişkin de endişelerini dile getirdi ve İsrail’in devam eden saldırılarını, bölgedeki açlığı silah olarak kullanmasını “Kesinlikle korkunç ve tam bir felaket” olarak nitelendirdi. Danimarka’nın İskandinav komşuları ve diğer Avrupa ülkelerinin Filistin devletini tanıma kararına dair sorulara yanıt vererek, “Hamas, gelecekteki Filistin devletinin topraklarının çoğunluğunu kontrol ettiği sürece böyle bir şey yapmayı düşünmüyoruz. Danimarka, Hamas’ı ödüllendirmek istemiyor” dedi.