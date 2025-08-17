Danimarka Başbakanı İfade Etti

DANİMARKA BAŞBAKANI’NIN AÇIKLAMALARI

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Gazze Şeridi’ne yönelik gerçekleştirilen İsrail saldırıları ve bölgedeki savaş hakkında bir açıklama yaptı. Frederiksen, Danimarka’nın Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı döneminde, İsrail’e yönelik artan baskılar konusunda çaba göstereceğini belirtti. Başbakan, “(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu bir problem haline geldi” diyerek, Danimarka’nın uzun süre İsrail’in yanında yer aldığını ve bu desteği sürdürmeyi amaçladığını, fakat Netanyahu’nun olmadığı bir ortamda İsrail’in daha iyi bir konumda olabileceğini ifade etti.

BASKILARIN ARTIRILMASI

Frederiksen, “İsrail’e uygulanan baskıları arttırmak isteyen ülkelerden biriyiz ama henüz diğer AB üyelerinin desteğini kazanamadık” diyerek, Danimarka’nın bu konuda kararlı olduğunu dile getirdi. Ticaret ve araştırma alanındaki yaptırımlara da vurgu yapan Başbakan, “Siyasal baskının yanı sıra Israilli yerleşimcilere ya da bakanlara ve hatta İsrail’in geneline yönelik yaptırımlar düşünüyorum. Henüz hiçbir şeyi göz ardı etmiyoruz” şeklinde konuştu. Ayrıca, yaptırımların etkili olacağı alanlara odaklanarak planlandığını belirtti.

GAZZE’DEKİ İNSANİ KRİZ

Gazze Şeridi’ndeki insani krize de dikkat çeken Frederiksen, İsrail’in saldırılarının ve bölgede açlığı silah olarak kullanmasının “Kesinlikle korkunç ve tam bir felaket” olduğunu vurguladı. Danimarka Başbakanı, İskandinav komşuları ve diğer Avrupa ülkelerinin Filistin devletini tanıma kararına katılıp katılmayacaklarına dair gelen sorulara yanıt vererek, “Hamas, gelecekteki Filistin devletinin topraklarının çoğunluğunu kontrol ettiği sürece böyle bir şey yapmayı düşünmüyoruz. Danimarka Hamas’ı ödüllendirmek istemiyor” dedi.