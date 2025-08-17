Danimarka Başbakanı Netanyahu’ya Eleştiri Yaptı

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları ve bölgede süren savaş hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Frederiksen, Danimarka medyasına yaptığı açıklamada, “(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu bir problem haline geldi” sözleriyle, Danimarka’nın Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı döneminde İsrail’e baskı artırma çabalarını süreceğini bildirdi. Frederiksen, ülkesinin uzun zamandır İsrail’in yanında yer aldığını ve bu desteği sürdürme kararlılığında olduğunu, ancak İsrail’in Netanyahu olmadan daha iyi bir durumda olabileceğini vurguladı. Ayrıca, mevcut İsrail hükümetinin ülkenin çıkarlarına aykırı hareket ettiğini ve bunun da İsrail halkına ait bir sorun olduğunu dile getirdi.

BASKILAR ARTIRILIYOR

Frederiksen, “İsrail’e uygulanan baskıları artırmak isteyen ülkelerden biriyiz ama henüz diğer AB üyelerinin desteğini kazanamadık” dedi. Ticaret ve araştırma alanında yapılacak yaptırımlara da dikkat çeken Frederiksen, “Siyasal baskının yanı sıra İsrailli yerleşimcilere veya bakanlara ve hatta İsrail’in geneline yönelik yaptırımlar düşünüyorum. Henüz hiçbir şeyi göz ardı etmiyoruz. Rusya konusunda olduğu gibi, yaptırımları en büyük etkiyi oluşturacağına inandığımız alanları hedef alacak şekilde tasarlıyoruz” ifadesinde bulundu.

GAZZE’DEKİ İNSANİ KRİZ ÜZERİNE YORUMLAR

Danimarka lideri, Gazze Şeridi’nde yaşanan insani krize ilişkin de bir değerlendirme yaptı. İsrail’in sürdürdüğü saldırılar ve bölgede açlığı bir silah olarak kullanmasını “Kesinlikle korkunç ve tam bir felaket” olarak nitelendirdi. Frederiksen, Danimarka’nın İskandinav komşuları ve diğer Avrupa ülkeleriyle birlikte Filistin devletini tanıma kararına katılıp katılmayacağına dair soruları yanıtladı. “Hamas, gelecekteki Filistin devletinin topraklarının çoğunluğunu kontrol ettiği sürece böyle bir şey yapmayı düşünmüyoruz. Danimarka Hamas’ı ödüllendirmek istemiyor” değerlendirmesinde bulundu.