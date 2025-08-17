Danimarka Başbakanı, Netanyahu’yu Eleştirdi

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik gerçekleştirdiği saldırılar ve bölgede devam eden savaş hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Frederiksen, Danimarka basınına verdiği demeçte, “(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu bir problem haline geldi” şeklinde ifadeler kullanarak, Danimarka’nın Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı döneminde İsrail’e karşı uygulanacak baskıların artırılmasına yönelik çalışmalara devam edeceğini belirtti. Başbakan, Danimarka’nın uzun zamandır İsrail’in yanında durduğunu, ancak bu desteği sürdürme konusunda kararlı olduğunu vurgulayarak, İsrail’in Netanyahu’suz daha iyi bir konumda olabileceğine dikkat çekti.

İsrail’e Yönelik Baskılar Artacak

Frederiksen, “İsrail’e uygulanan baskıları artırmak isteyen ülkelerden biriyiz ama henüz diğer AB üyelerinin desteğini kazanamadık” dedi. Ayrıca ticaret ve araştırmanın yanı sıra yaptırımlar konusuna da değinen Frederiksen, “Siyasal baskının yanı sıra İsrailli yerleşimcilere, bakanlara ve hatta genel olarak İsrail’e yönelik yaptırımlar planladığımızı söyleyebilirim. Hiçbir opsiyonu göz ardı etmiyoruz. Rusya konusunda olduğu gibi, yaptırımlarımızın en büyük etkiyi yaratacağı alanlara yönelik tasarımlar yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Gazze’deki Kriz İzleniyor

Başbakan, Gazze Şeridi’ndeki insani krizi de değerlendirerek, İsrail’in saldırılarını ve açlığı bir silah olarak kullanmasını “Kesinlikle korkunç ve tam bir felaket” şeklinde nitelendirdi. Ayrıca, Danimarka’nın İskandinav komşuları ve diğer Avrupa ülkelerinin Filistin devletini tanıma kararına katılıp katılmayacağı hakkında gelen soruları yanıtlayarak, “Hamas, gelecekteki Filistin devletinin topraklarının çoğunluğunu kontrol ettiği sürece böyle bir şey yapmayı düşünmüyoruz. Danimarka, Hamas’ı ödüllendirmek istemiyor” dedi.