Danimarka Başbakanı, Netanyahu’yu eleştirdi

BAŞBAKAN Frederiksen’DEN GAZZE AÇIKLAMASI

Danimarka’nın Başbakanı Mette Frederiksen, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları ve bölgedeki savaşla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Danimarka basınına yaptığı açıklamada, “(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu bir problem haline geldi” diyerek, Danimarka’nın Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı döneminde İsrail’e yönelik baskıların artırılmasına yönelik çabalar sarf edeceğini belirtti. Uzun yıllardır İsrail’in yanında yer aldığını ifade eden Frederiksen, bu desteği sürdürme konusunda kararlı olduklarını, ancak İsrail’in Netanyahu olmadan daha iyi bir konumda olabileceğini vurguladı. Bunun yanı sıra mevcut İsrail hükümetinin ülkenin çıkarlarına aykırı davrandığını ve bu durumun İsrail halkıyla ilgili bir mesele olduğunu da söyledi.

BASKILARDA ARTIRMA HEDEFİ

Frederiksen, “İsrail’e uygulanan baskıları arttırmak isteyen ülkelerden biriyiz ama henüz diğer AB üyelerinin desteğini kazanamadık” ifadelerini kullandı. Ticaret ve araştırma alanındaki yaptırımlara yönelik planlamalarını da paylaşan Başbakan, “Siyasal baskının yanı sıra İsrailli yerleşimcilere ya da bakanlara ve hatta İsrail’in geneline yönelik yaptırımlar düşünüyorum. Henüz hiçbir şeyi gözardı etmiyoruz. Rusya konusunda olduğu gibi, yaptırımları en büyük etkiyi oluşturacağına inandığımız alanları hedef alacak şekilde tasarlıyoruz” dedi.

GAZZE’DEKİ KRİZİN CİDDİYETİ

Gazze Şeridi’ndeki insani krize dikkat çeken Danimarka lideri, İsrail’in sürdürdüğü saldırıları ve bölgede açlığı silah olarak kullanmasını “Kesinlikle korkunç ve tam bir felaket” olarak tanımladı. Ayrıca, Danimarka’nın İskandinav komşuları ve diğer Avrupa ülkelerinin Filistin devletini tanıma kararı alıp almayacağına ilişkin sorulara, “Hamas, gelecekteki Filistin devletinin topraklarının çoğunluğunu kontrol ettiği sürece böyle bir şey yapmayı düşünmüyoruz. Danimarka Hamas’ı ödüllendirmek istemiyor” yanıtını verdi.