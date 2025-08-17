Danimarka Başbakanı Netanyahu’yu Eleştirdi

DANİMARKA BAŞBAKANI’NDAN AÇIKLAMALAR

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Gazze Şeridi’nde devam eden İsrail saldırılarıyla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Frederiksen, Danimarka basınına verdiği demeçte, “(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu bir problem haline geldi” diyerek, Danimarka’nın Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı döneminde İsrail’e yönelik baskıların artırılması için çaba göstereceğini aktardı. Danimarkalı lider, ülkesinin uzun süre boyunca İsrail’in yanında durduğunu ancak bu desteğin devam edeceğine dair kararlı olduklarını ifade etti. Frederiksen, aynı zamanda İsrail’in Netanyahu olmadan daha iyi bir pozisyona sahip olabileceğini belirtti.

YAPTIRIMLAR HAKKINDA DEĞERLENDİRME

Frederiksen, “İsrail’e uygulanan baskıları artırmak isteyen ülkelerden biriyiz ama henüz diğer AB üyelerinin desteğini kazanamadık” diyerek yaptırımlarla ilgili düşüncelerini paylaştı. Ticaret ve araştırma alanında yaptırımlar hakkında görüşlerini aktaran Danimarka Başbakanı, “Siyasal baskının yanı sıra İsrailli yerleşimcilere ya da bakanlara ve hatta İsrail’in geneline yönelik yaptırımlar düşünüyorum. Henüz hiçbir şeyi gözardı etmiyoruz” sözlerini kullandı. Ayrıca, Rusya konusunda olduğu gibi, yaptırımların en büyük etkiyi oluşturacağına inandıkları alanları hedef alarak tasarlanacağını belirtti.

GAZZE İNSANİ KRİZİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRME

Danimarka Başbakanı, Gazze Şeridi’ndeki insani krizle ilgili de değerlendirmelerde bulundu ve İsrail’in sürdürdüğü saldırılarla birlikte açlığı bir silah olarak kullanmasını “Kesinlikle korkunç ve tam bir felaket” olarak tanımladı. Frederiksen, Danimarka’nın İskandinav komşuları ve diğer Avrupa ülkelerinin Filistin devletini tanıma kararına katılıp katılmayacağına yönelik sorulara cevap verirken, “Hamas, gelecekteki Filistin devletinin topraklarının çoğunluğunu kontrol ettiği sürece böyle bir şey yapmayı düşünmüyoruz. Danimarka Hamas’ı ödüllendirmek istemiyor” dedi.