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Danla Bilic, Ala Tokel’le İlişkisini Bitirdi

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İKİ FENOMENİN KÜSLÜĞÜNÜN SEBEPLERİ

Danla Bilic ve Ala Tokel arasında yaşanan dostluk son buldu. Danla Bilic, Ala Tokel’i neden sildiğini sosyal medya üzerinden verdiği bir mesajla açıkladı. İkilinin arasındaki bu beklenmedik ayrılık, sosyal medya kullanıcıları arasında merak uyandırıyor. Her zaman göz önünde olan Danla Bilic ve Ala Tokel, birlikte tatile gitmeleri ve sosyal etkinliklerde buluşmaları ile tanınıyor. Ancak bu yakın dostluğun sonuna gelinmiş gibi görünüyor.

CEMAL CAN’IN TAVRI DİKKAT ÇEKTİ

Danla Bilic ve Ala Tokel, birbirlerini sosyal medyada takibi bırakarak takipten çıkmalarıyla dikkat çekti. Bu durum, aralarında bir “küslük” olduğu yönünde iddiaları da beraberinde getirdi. İki fenomenin takip kopuşunun ardından, Danla Bilic’in yakın arkadaşı Cemal Can Canseven de Ala Tokel’i takibi bırakma kararı aldı. Sosyal medya kullanıcıları, bu gelişmenin arkasındaki nedeni merak etmeye başladı. Danla Bilic, bir açıklama yapmasa da sosyal medyada bir mesaj göndererek konuyla ilgili görüşlerini paylaştı.

DANLA BİLİC’İN AÇIKLAMASI

Danla Bilic, Instagram’da birkahvebingiybett kullanıcı isimli içerik üreticisine yaşanan olaylarla ilgili olarak “Sadece şunu bil, her arkadaşlıkta kırmızı çizgiler vardır, benimkisi geri dönülemeyecek bir şekilde aşıldı. Üzgünüm başka diyecek bir şeyim yok” ifadelerini kullandı. Bu sözler, iki fenomen arasındaki dostluğun tamamen sona erdiği izlenimini veriyor ve merak edenlerin ilgisini artırıyor.

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